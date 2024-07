" HeyDoubs.ai ", une web app touristique innovante développée par Livdéo

La web app "Hey Doubs.ai" a été officiellement présentée jeudi 4 juillet 2024 à Besançon par la société Livdeo, entreprise précurseur en solution numérique pour l’art, la culture et le tourisme. Menée dans un travail partenarial avec Doubs Tourisme, la web-app ou agent conversationnel a de beaux jours devant elle… Comment ça marche ? On vous explique tout…

Pas besoin de télécharger une application pour utiliser "HeyDoubs.ai". Il suffit soit de flasher un QR Code, soir se rendre sur le site internet de Doubs Tourisme ou de taper "HeyDoubs.ia" dans votre moteur de recherche.

Un agent conversationnel qui répond en direct à vos questions

Capable de répondre dans 200 langues différentes, l’agent conversationnel "propose des réponses en interprétant votre demande et affiche des activités et explications", explique Ciprian Melian, PDG de Livdeo. Il donne ensuite accès au site Doubs Travel (de Doubs Tourisme).

On peut donc formuler des requêtes à l'infini comme par exemple : "quelles activités faire avec les enfants à Besançon ?", "Où courir près d’Ornans" ou encore "Quels sites visiter dans le Haut-Doubs ?"…

À chaque demande, plusieurs propositions sont formulées. Le tout accompagné de trois questions associées

Chacun est donc libre de découvrir la web-app à son rythme... Et le choix ne manque pas. "HeyDoubs.ai" compte 3.700 pages web dédiées au tourisme dans le Doubs. Le petit + ? La discussion est gardée en mémoire le temps de la recherche et de la navigation entre les différentes pages internet.

Une web-app inclusive

En plus de sa gratuité, la web-app est accessible dans plus de 200 langues différentes. Lors de la première utilisation, l’agent conversationnel proposera également "langage simplifié" (norme Facile à Lire et à comprendre), un affichage pour les personnes atteintes de dyslexie, un zoom des caractères ou encore un "dark mode".

En somme, une web-app à ne pas manquer…