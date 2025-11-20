Dans son communiqué, la maire appelle la population à un rassemblement silencieux et à déposer une fleur blanche au pied de la statue de Victor Hugo sur l’esplanade des Droits de l’Homme à 10h30 samedi, jour de la marche blanche pour Mehdi Kessaci à Marseille. Un rendez-vous qui se veut être un hommage mais aussi un rassemblement contre le narcotrafic.
Hommage à Mehdi Kessaci et rassemblement contre le narcotrafic le 22 novembre à Besançon
Publié le 20/11/2025 - 18:00
Mis à jour le 20/11/2025 - 17:26
Suite à un appel national d’Amine Kessaci, dont le frère, Mehdi, a été tué la semaine dernière, victime d’un ”crime d’avertissement” par des narcotrafiquants à Marseille, à une mobilisation massive devant les mairies de France, la maire de Besançon Anne Vignot, invite les Bisontines et le Bisontins à se rassembler samedi 22 novembre 2025, sur l’esplanade des Droits de l’Homme.