Vendredi 21 Novembre 2025
Besançon
Politique

Hommage à Mehdi Kessaci : "Un crime abject destiné à briser Amine, son frère militant"

Publié le 21/11/2025 - 17:32
Mis à jour le 21/11/2025 - 16:10

Suite à l’assassinat en pleine rue à Marseille de Mehdi Kessaci, Dominique Voynet, députée écologiste du Doubs, a souhaité réagir ce 21 novembre 2025.

Communiqué de Dominique Voynet :

"Intuitivement, tous l’ont compris : il ne s’agit pas d’un énième épisode d’une guerre des gangs, luttant pour un bout de territoire ou pour un monopole sur une filière. Il s’agit d’un crime abject, destiné à briser Amine, son frère militant, mobilisé depuis des années contre le narco trafic et pour la vie des quartiers, destiné à terroriser une population, à la plier à la loi des mafias. Grande est notre peine, qui n’est rien pourtant au regard de celle d’Amine et de sa famille. Grande est notre admiration aussi, devant le courage d’Amine Kessaci, dont l’engagement force le respect. Aucun angélisme ! Les narco criminels, dont les chefs sont planqués à Dubaï, menacent la République et l’État de droit.

Des moyens importants doivent et devront être mobilisés pour les combattre et pour protéger les citoyens des quartiers minés par leur activité criminelle. Jérôme Durain, nouveau président de la Région Bourgogne-Franche-Comté et auteur d’un rapport sénatorial sur le sujet, fait des propositions fortes sur le sujet. Aucune gesticulation : il ne servirait à rien d’instaurer l’état d’urgence à Marseille, comme le demande démagogiquement l’extrême droite. Les trafics se nourrissent – le dire n’est pas l’excuser – de la situation misérable de certains quartiers et de la fascination qu’exercent paradoxalement les trafics pour une jeunesse en déshérence. Le dénoncer ne suffira pas, le déplorer non plus.

La réponse doit être à la mesure du péril : renforcement des services publics, formation et soutien des agents des collectivités, lutte contre les inégalités et l’assignation à résidence, investissement dans l’éducation et la réussite scolaire, renforcement de l’offre de santé physique et mentale, soutien à la parentalité et aux familles confrontées aux trafics, accompagnement et insertion de celles et ceux qui rompent avec les réseaux… Si nous ne voulons pas être « de ceux qui prennent des mines affligées et demain continueront leur route comme si de rien n’était, parce que pour eux la vie des autres n’est rien et que seul compte le manège de leurs propres vanités », comme nous en conjure Amine Kessaci, nous devons regarder la réalité crue avec lucidité et courage, pour combattre l’ennemi avec les armes qui permettront de rendre de l’espoir à une famille dévastée, à une jeunesse désabusée, à une population tétanisée.

Une marche blanche est organisée samedi 21 novembre à 15 H à Marseille en mémoire de Mehdi, en solidarité avec Amine et sa famille. Une marée humaine est attendue pour dire stop à la folie meurtrière, pour dire à celles et ceux qui résistent qu’ils ne sont pas seuls. A l’heure dite, nous penserons très fort à eux. À Besançon, un rassemblement se tiendra également demain, samedi 22 novembre, à 10 h 30, place Victor-Hugo, à l’initiative d’Anne Vignot, pour rendre hommage à Mehdi Kessaci et dénoncer le fléau du narcotrafic".

dominique voynet Mehdi Kessaci

Publié le 21 novembre à 17h32 par Hélène L.
Politique

DOUBS (25)
Nature Politique

Déforestation : Dominique Voynet et Marie Pochon appellent l’UE à “ne pas céder aux lobbies”

Deux députées du groupe Écologiste et Social, Dominique Voynet (Doubs) et Marie Pochon (Drôme), ont annoncé ce jeudi 20 novembre le dépôt d’une proposition de résolution européenne visant à défendre l’application du Règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts (RDUE). Elles entendent ainsi répondre aux pressions croissantes qui visent à retarder ou affaiblir ce texte adopté en 2023.

déforestation députée dominique voynet europe écologie les verts lobbying
Publié le 20 novembre à 17h00 par Alexane
Vesoul
Politique

Bardella à la Foire de Vesoul pendant le vote sur le Mercosur à Strasbourg… “Il préfère les selfies au travail de fond” selon Grudler

Le 25 novembre prochain, Jordan Bardella sera en séance de dédicaces à Vesoul, lors de la foire agricole de la Sainte-Catherine, tandis que le même jour, s’ouvre à Strasbourg une session plénière jugée déterminante par plusieurs élus européens, en particulier en raison d’un vote "difficile" sur le Mercosur, rappelle le député européen Christophe Grudler (MoDem/Renew). 

christophe grudler jordan bardella rassemblement national rn
Publié le 19 novembre à 16h06 par Alexane
Besançon
Justice Politique

Statue de Jenny d’Héricourt à Besançon : le procureur de la République ouvre une enquête

Le Mouvement Franche-Comté a annoncé le 18 novembre 2025 par voie de communiqué, que le procureur de la République a décidé d’ouvrir une enquête à la suite d’une plainte déposée pour des faits de favoritisme concernant la statue de Jenny d’Héricourt installée place de la Révolution à Besançon depuis le 5 mars dernier.

anne vignot féminisme jean-philippe allenbach jenny d'héricourt mouvement franche-comté sculpture statue
Publié le 19 novembre à 10h00 par Alexane
Franche-Comté
Culture Economie Politique

No Logo Festival annulé en 2026 : “un projet culturel sacrifié sur l’autel de la politique”

Le festival No Logo ne se tiendra finalement pas à Ornans en 2026. L’équipe organisatrice a annoncé dans un communiqué du 18 novembre 2025 la nouvelle dans un communiqué évoquant "une décision subie, incompréhensible et lourde de conséquences" qui met fin à "des mois d’un travail rigoureux, de discussions et de concertation".

agriculture annulation festival no logo musique reggae
Publié le 19 novembre à 09h25 par Alexane
France
Economie Politique

Pierre Moscovici souhaite un candidat social-démocrate à la présidentielle

Le Premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici a souhaité lundi 17 novembre 2025 qu'il y ait un candidat social-démocrate à l'élection présidentielle de 2027, "respecté au-delà des frontières" françaises, tout en indiquant n'y avoir jamais pensé pour sa part.

budget cour des comptes élection présidentielle pierre moscovici
Publié le 17 novembre à 11h33 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Élections municipales 2026 : le socialiste Teddy Bénéteau de Laprairie rejoint Anne Vignot

Il avait déjà appelé à voter pour Anne Vignot en 2020, l’ancien conseiller municipal socialiste sous les mandats de Jean-Louis Fousseret, Teddy Bénéteau de Laprairie, a renouvelé son soutien à la maire sortante pour l’élection municipale bisontine de 2026. 

anne vignot élections municipales maire Teddy Bénéteau de Laprairie ville de besançon
Publié le 17 novembre à 09h43 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Besançon Maintenant inaugure son nouveau QG

Déjà ouverte depuis plusieurs mois, le local de Besançon Maintenant, porté par son chef de file Ludovic Fagaut, a "pris une nouvelle dimension" depuis son inauguration le 15 novembre dernier en devenant le QG de campagne du candidat à l’élection municipale bisontine de mars 2026. 

besancon maintenant élections municipales ludovic fagaut municipale besançon permanence
Publié le 16 novembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Dérapage verbal : les Républicains du Doubs demandent des excuses de la part de Jacques Ricciardetti (RN)

Dans un communiqué de presse du 15 novembre 2025, les Républicains du Doubs ont fait savoir qu’ils condamnaient fermement les propos tenus par Jacques Ricciardetti à l’encontre de Jacques Grosperrin lors de la dernière session du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et qu’ils encourageaient l’élu à présenter ses excuses.  

conseil régional élu insulte jacques grosperrin jacques ricciardetti
Publié le 15 novembre à 18h16 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

“Besançon vivante, juste et humaine” : Anne Vignot lance sa campagne pour les municipales 2026

La maire sortante Anne Vignot (Europe Écologie – Les Verts) a officiellement lancé, mercredi 12 novembre 2025 à la Maison du peuple, rue Battant à Besançon, sa campagne pour les élections municipales de 2026. Entourée de représentant(e)s de huit formations de gauche et écologistes, la candidate a présenté une "liste d’union" placée sous le slogan : "Besançon, vivante, juste et humaine."

3
à gauche citoyens anne vignot europe écologie les verts Hasni Alem jeremy jeanvoine laurent cagne marc paulin municipales 2026 pascale billerey patrick bontemps
Publié le 12 novembre à 19h24 par Alexane
HAUTE-SAÔNE (70)
Economie Politique

Le sénateur Olivier Rietmann veut renforcer la lutte contre les retards de paiement

Olivier Rietmann, sénateur LR de la Haute-Saône et président de la délégation sénatoriale aux entreprises, a déposé une proposition de loi le 12 novembre 2025 visant à réduire les retards de paiement entre entreprises et acteurs publics. L’objectif affiché : lutter contre les défaillances d’entreprises, dont le nombre devrait atteindre 69.000 en 2025.

entreprises olivier rietmann pme sénat sénateur tpe
Publié le 12 novembre à 16h57 par Alexane

