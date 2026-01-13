Il n’y aura pas de vaches montbéliardes au Salon de l’agriculture 2026 à Paris

Le président de Montbéliarde Association, Samuel Carrey a annoncé ce mardi 13 janvier 2026 sur Ici Besançon que les vaches montbéliardes ne participeront pas au prochain Salon international de l’agriculture, prévu à Paris du 21 février au 1er mars 2026. Comme pour plusieurs autres races bovines — notamment les limousines, landaises, parthenaises et charolaises — cette absence est liée à la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).

Cette maladie touche durement les éleveurs et perturbe l’organisation du Salon, alors même que les animaux sont habituellement attendus pour des temps forts comme le concours général agricole. Bien que la situation sanitaire semble aujourd’hui s’orienter vers une accalmie, le risque de transmission du virus demeure.

À ce stade, l’ensemble des comités et associations de race ne se sont pas encore positionnés. Deux responsables se sont toutefois déjà exprimés : David Biarnes, président du syndicat de la race Prim’Holstein dans les Landes, et Samuel Carrey, éleveur à Déservillers et président de Montbéliarde Association. Ce dernier a fait part de sa déception au micro d’Ici Besançon : "C’est un crève-cœur, parce que le Salon de l’agriculture, c’est une résonance nationale et internationale, avec des diffusions en direct. C’est un outil de promotion pour notre race qui est juste incroyable."