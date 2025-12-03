Inauguration du Centre de santé sexuelle de Besançon : un lieu où “on veille sur la vie” pour Christine Bouquin

À l’occasion des 80 ans de la Protection maternelle et infantile (PMI), le Département du Doubs a inauguré mardi 2 décembre 2025 les locaux du Centre de santé sexuelle et de la PMI installés désormais au 23 rue Charles Nodier à Besançon.

Le Centre de santé sexuelle

Les professionnels du Département (médecin, sage-femme et conseillère conjugale) du Centre de santé sexuelle accueillent désormais depuis le 3 octobre 2025 le public au 23 rue Nodier à Besançon. Les entretiens, sur rendez-vous, sont ouverts à toutes et tous et sont toujours gratuits et confidentiels, rappelle le Département. Une "mission essentielle" pour la présidente du Département, Christine Bouquin, dans ce centre qui "accueille toutes les familles sans conditions et sans jugement".

Les professionnels répondent aux demandes de consultations liées à la contraception et au suivi gynécologique, et/ou aux questions liées aux difficultés relationnelles ou de communication au sein du couple ou de la famille, comme nous l’explique Wilfried Grand, le chef de service départemental de Protection maternelle et infantile.

Pour lui, ce nouvel équipement est une manière de "célébrer l’héritage des 80 ans de la PMI". "Toutes les familles ont des besoins, ce sont simplement nos réponses qui s’y adaptent", a-t-il encore ajouté.

Le service de Protection maternelle et infantile

Innovation majeure pour le service de PMI de Besançon : ces locaux regroupent, pour la première fois, l'ensemble des sage-femmes et des psychologues de PMI du pôle PMI de Besançon au sein d'une même structure. Un réel atout permettant une approche pluridisciplinaire, comme l’a rappelée la présidente du Département.

"Ici on ne fait pas qu’accueillir du public, on veille sur la vie", a déclaré Christine Bouquin lors de l’inauguration et a rappelé que "les politiques de prévention ne peuvent fonctionner qu’au plus près du terrain, c’est là que ça gagne aussi la confiance". La présidente a également tenu à saluer l’engagement des personnels notamment de la PMI qui "savent écouter sans juger, accompagner sans brusque et alerter quand c’est nécessaire". "Vous portez une action publique qui ne laisse personne au bord du chemin", a-t-elle encore précisé.

Centre de santé sexuelle de Besançon

Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Le vendredi de 9 h à 12 h. Le jeudi après-midi : consultations sur rendez-vous au CMS de Temis.

Téléphone : 03 81 54 21 81

Courriel : css.besancon@doubs.fr

Possibilité de se rendre au Centre de santé sexuelle en transports en commun: site situé à 5 minutes à pied du pôle Chamars (T1, T2, L4, L6, L9, LIO), ou arrêt Nodier (Bus 21, 23).

Journée portes ouvertes le 3 décembre

Vingt-deux Centres médico-sociaux du Doubs ouvrent leurs portes ce mercredi 3 décembre pour présenter et faire connaître la diversité des missions de la PMl. Service gratuit et universel, la PMI est accessible aux parents et enfants âgés de 0 à 6 ans.

Infos +

Les autres Centres de santé sexuelle dans le département du Doubs :