Incendie dans un entrepôt à Miserey-Salines

Le feu s’est déclaré dans un entrepôt à usage de bureau, atelier et garage et a concerné des bottes de papier compressées et du carton.

En pénétrant dans les locaux, les pompiers ont constaté que seule la partie atelier était concernée par l’incendie mais qu’une importante fumée s’était répandue dans les locaux.

Les sapeurs-pompiers du Doubs ont pu venir à bout du sinistre au moyen de deux lances à incendie et après trois heures d’effort. La circulation a dû être totalement interrompue durant l’intervention.

Sur les neuf personnes travaillant pour l’entreprise, quatre ont été placé en chômage technique durant une semaine.