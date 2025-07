Jean-François Longeot appelle à “un plan ambitieux” pour la géothermie

A l’occasion des journées de la géothermie les 19 et 20 juin 2025, le Premier ministre a rappelé l’importance de cette filière dans la transition écologique et pour la souveraineté énergétique. C’est dans ce contexte que le sénateur du Doubs Jean-François Longeot a demandé au gouvernement de présenter un plan d’action clair et ambitieux dans ce domaine.

Dans un communiqué du 4 juillet, Jean-François Longeot “salue les récentes annonces gouvernementales”. Trois écoles vont être créées pour former les professionnels du forage. Le sénateur décrit cette mesure comme une première étape positive pour structurer la filière et répondre aux besoins en compétences.

Cependant, l’élu estime que “ces mesures doivent désormais s’inscrire dans un plan plus large et plus ambitieux”. Les principaux acteurs du secteur “attendent des perspectives claires et stables pour pouvoir augmenter leurs investissements.”

Pour ce plan d’action, Monsieur Longeot le veut donc clair, ambitieux et donnant un cap au développement de la filière. Un objectif commun et global qui ferait avancer tous les acteurs dans le même sens.

“ATOUT MAJEUR POUR LES TERRITOIRES RURAUX”

Le sénateur appuie sa demande et la justifie en expliquant que la géothermie pourrait être un outil “particulièrement adapté pour les communes rurales et les petites villes”. De part ses qualités écologiques, durables et décarbonées, la géothermie pourrait être, selon le sénateur, une bonne alternative.

De plus, en puisant directement dans la chaleur présente sous nos pieds, elle aurait “peu d’impact sur les paysages” et serait un bon moyen d’offrir une “solution locale”.

Jean-François Longeot voit la géothermie comme “un allié non-négligeable pour accompagner la transition écologique des territoires”.