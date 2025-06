Journée mondiale des donneurs de sang : un événement solidaire et festif en Franche-Comté

À l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, célébrée le 14 juin, l’Établissement français du sang (EFS) invite tous les citoyens à s’unir pour le don de sang. Au programme : un moment festif, à vivre du 10 au 20 juin en Franche-Comté, pour faire rayonner la solidarité et contribuer à un geste vital.

La journée mondiale des donneurs de sang est l’occasion de remercier les donneurs, les bénévoles et tous ceux qui s’engagent pour le don de sang, « dont le rôle est essentiel pour permettre à l’établissement de remplir sa mission de service public et répondre aux besoins des malades » précise l’EFS dans son communiqué.

Elle permet aussi de rappeler le caractère vital du don de sang, de plasma et de plaquettes à l’approche d’une période de vacances scolaires traditionnellement délicate en raison de l’arrêt des collectes en milieu étudiant et entreprises.

Mais l’EFS rappelle cependant que les besoins en produits sanguins sont constants et la mobilisation des donneurs doit être régulière et continue en raison de la durée de vie limitée des produits sanguins (7 jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges).

La Journée mondiale des donneurs de sang a également pour objectif de recruter de nouveaux

donneurs grâce à la visibilité offerte par l’événement, pour compenser ceux qui ne peuvent plus donner en raison de la limite d’âge ou de contre-indications au don.

C’est ainsi que l’EFS encourage les nouveaux donneurs a profiter de la journée mondiale pour venir faire son premier don et rencontrer les équipes de l’EFS et bénévoles. Au programme : spectacles de danse, de magie, massages, quiz et bien d’autres animations attendent les donneurs dans toute la région.

Des collectes sont également organisées sur l’ensemble de la région, dans des lieux emblématiques et dans les maisons du don.

Besançon

Vendredi 13 juin, de 14h à 18h / Samedi 14 juin, de 9h à 17h

Fonds régional d'art contemporain (FRAC), 2 passage des arts

400 RDV à pourvoir : Prendre rendez-vous

Vélo smoothie, spectacle de danse, déambulation musicale, compétition de skate…

Belfort

Vendredi 20 juin, de 11h à 18h

Novotel Atria, av. de l'Espérance

240 RDV à pourvoir :Prendre rendez-vous

expo sur le sommeil, triporteur, magicien, quiz, photographe…

Donnez également à Châlon-sur-Saône, Mâcon, Dijon, Sens, Auxerre et Nevers.