Journées européennes du patrimoine : plus de 30 animations aux Musées d’arts et du temps de Besançon

Les 21 et 22 septembre 2024, de nombreuses animations seront organisées au musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon ainsi qu'au musée du temps… Plus de 30 animations différentes sont à retrouver.

Au musée des beaux-arts et d’archéologie, les visiteurs sont invités à retrouver l’exposition temporaire "Made In Germany " à travers des visites guidées et ateliers. "Nous vous emmènerons aussi en Italie au XVIe siècle pour suivre le périple de notre chef d’œuvre La Déploration sur le Christ mort de Bronzino. En parallèle, le festival Livres dans la Boucle enrichit notre programmation avec une promenade philosophique animée par Laurence Devillairs, une master class avec l’autrice de BD Julie Birmant, et la présence d’artistes dessinateur.ice.s qui créeront en direct des œuvres inspirées des pièces du musée", indiquent les organisateurs.

Au musée du temps, petits et grands pourront voyager de "l’Antiquité à nos jours", nous précise-t-on, notamment grâce des visites sur les objets de mesure du temps utilisés lors des voyages maritimes et terrestres, des échanges commerciaux et scientifiques…

Enfin, les visiteurs se rendront au Japon avec un concert de l’Harmonie municipale à Gravelle. "Enfin nos visites guidées, ateliers et écoute immersive d’un atelier horloger en lien avec l’exposition LIP.ologie vous plongeront au cœur du XXe siècle. L’entrée de nos musées et toutes les animations sont gratuites", précisent les Musées d’arts et du temps.

Le programme complet ci-dessous