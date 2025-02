Kavinsky, Zazie, Vitaa, Tagada Jones, Alonzoâ€¦ Rolling SaÃ´ne dÃ©voile toute sa programmation !

Le festival Rolling Saône revient en 2025 du 29 au 31 mai à Gray avec une programmation éclectique et intergénérationnelle, entre stars de la chanson française mais aussi internationales… Voici la programmation complète du festival !

Parmi les têtes d’affiche, Vitaa qu’on ne présente plus depuis longtemps, et Alonzo, figure du rap marseillais, viendront enflammer la scène. Le public pourra également plonger dans l’univers électro de Kavinsky, tandis que Soso Maness apportera son style percutant. L’événement mettra aussi en lumière Les Aventuriers d’un autre Monde, un projet collectif mené par Richard Kolinka (ex-Téléphone), réunissant Zazie, Cali, Christophe Willem, Xam Hurricane et Saule pour un show inédit.

La nouvelle génération sera également bien représentée avec Joseph Kamel, Nuit Incolore, Stéphane et Caesaria.

Les festivaliers retrouveront aussi l’ambiance festive du Collectif Métissé, tandis que Tagada Jones viendra insuffler une dose de punk à la Halle Sauzay. Fidèle à son esprit, Rolling Saône mettra également en avant les artistes locaux et régionaux.

Festival à taille humaine, porté par 160 bénévoles, Rolling Saône se veut un rendez-vous chaleureux et familial. Trois jours de musique et de partage attendent les festivaliers pour une édition 2025 qui s’annonce mémorable.

Le programme jour par jour

Jeudi 29 mai

The Smuggs - Rock

Nuit Incolore - Pop

Lou Beurier - Pop

Vitaa - Pop Urbaine

Suncase - Pop-Rock

Soso Maness - Rap

Ilmago - Electro

Vendredi 30 mai

Johansson - Pop

Joseph Kamel - Pop

Stéphane - French Indie

Les Aventuriers d’un autre monde - Pop-Rock

Caesaria - Rock

Tagada Jones - Métal

Romain Ughetto - Pop-Rock

Samedi 31 mai

Voice and Dance feat. Sonjack - Pop

Collectif Métissé - Dancehall-Zouk

Ryner Club Family Dead - Rock

Alonzo - Rap

Mike Haunted & Chris KD - Synthpop • SLMVX - Bass Electro

Kavinsky - Synthwave

Infos pratiques