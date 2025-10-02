La flottille ”Global Sumud” interceptée en mer par Israël : un rassemblement ce jeudi soir à Besançon

La flottille internationale ”Global Sumud” cherchant à atteindre la bande de Gaza a été interceptée par la marine israélienne dans la nuit du 1er au 2 octobre 2025, ont rapporté plusieurs médias internationaux et les organisateurs de l’opération. À Besançon, un rassemblement est prévu ce jeudi à 18h30 place du 8 Septembre.

Les autorités israéliennes ont indiqué avoir intercepté une importante colonne de navires, dont la ”Global Sumud Flotilla” qui rassemblait des militants et des civils de plus de 40 pays, soit environ 400–500 personnes selon plusieurs dépêches.

Les organisateurs et des ONG ont dénoncé une ”attaque illégale” en eaux internationales, tandis que le gouvernement israélien a défendu son intervention en invoquant le maintien du blocus maritime sur Gaza et la sécurité des zones considérées comme à risque.

"La restitution des navire, la libération immédiate de tous les kidnappés”

La France insoumise (LFI) a publié un communiqué le 1er octobre 2025 demandant la ”libération immédiate des équipages de la Global Sumud Flotilla”. Dans ce texte, le parti déclare : ”Ce soir, l'armée israélienne a commis un nouvel acte de piraterie à l'encontre de la Global Sumud Flotilla, réunissant des centaines participant-es de plus de 40 pays, dont quatre parlementaires insoumis-es : Rima Hassan, François Piquemal, Marie Mesmeur et Emma Fourreau.” Le communiqué ajoute que ”la flotte israélienne a attaqué le convoi, saisi les navires et arrêté les militant-es en eaux internationales” et réclame ”la restitution des navires, la libération immédiate de tous les kidnappés.”

Appel au rassemblement à Besançon comme partout en France

L’Association France Palestine Solidarité (AFPS) a, pour sa part, appelé à des rassemblements en France pour dénoncer ce qu’elle qualifie d’”acte de piraterie” et les ”crimes” commis par l’armée israélienne dans la bande de Gaza.

Pour Besançon, les groupes locaux de l’AFPS (Besançon et sa région — 25, 39, 70) appellent ”à un rassemblement place du 8 Septembre pour dénoncer cet acte de piraterie, dénoncer le génocide commis par l’armée israélienne à Gaza, et l’ensemble des crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis par Israël, pour des sanctions contre Israël, pour exiger la fin des hostilités et le retrait de l’armée d’occupation de la bande de Gaza, la fin de l’occupation et de la colonisation du Territoire palestinien dans son ensemble (Gaza, Jérusalem-est, Cisjordanie)”.

Plusieurs organisations et collectifs ont relayé des appels à des rassemblements à 18h30 dans de nombreuses villes de France, selon des listes de mobilisations publiées en ligne par des organisations locales et nationales.