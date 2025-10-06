Lundi 6 Octobre 2025
Besançon
Economie Evénements
Publi-Infos

La Grande Braderie d’Automne revient les 10 et 11 octobre 2025 au centre-ville de Besançon !

Publié le 06/10/2025 - 07:00
Mis à jour le 30/09/2025 - 18:03

PUBLI-INFO • La Grande Braderie d’Automne, organisée par l’Union des Commerçants de Besançon, accueillera plus de 200 exposants les 10 et 11 octobre 2025. Un rendez-vous incontournable mêlant commerce, patrimoine et convivialité au cœur de la cité bisontine.

Événement phare du centre-ville, la Grande Braderie revient pour son édition d’Automne ! Les 10 et 11 octobre, plus de 200 commerçants – sédentaires et non sédentaires – investiront les rues de Besançon pour offrir aux visiteurs deux jours de bonnes affaires, de découvertes et de convivialité. 

Un parcours au cœur de la ville 

Les grandes artères et places emblématiques – Grande Rue, rue des Granges, rue Moncey, rue de la République, rue Bersot, rue Pasteur, rue d’Anvers, rue Morand, place du 8 Septembre et place Pasteur – deviendront les points névralgiques de cette édition. 

© UCB

Le retour des créateurs 

La place du 8 Septembre accueillera à nouveau le marché "FAIT MAIN". Une quinzaine de 

créateurs et artisans locaux y présenteront leurs œuvres originales, toutes conçues à la main. Une occasion idéale de soutenir le savoir-faire régional et de repartir avec une pièce unique. Parmi eux : Marie-Ange Huet – Studio Poterie, L’Établi Ludique, Cosméco, Petit Loir, Mudra, Sakura Moon Art, et bien d’autres... dont des nouveaux talents à découvrir cette année ! 

© UCB

La rue des brocanteurs 

Amoureux du vintage et des objets rares ? Rendez-vous rue Morand, transformée en paradis des chineurs : antiquités, bijoux, tapis, fripes et même vélos anciens seront à l’honneur. 

© UCB

Accès et stationnement facilités 

Samedi 11 octobre, stationnez pour 1€ seulement dans les 10 parkings du centre-ville de 12h à 19h (Mairie, Beaux-Arts/Cusenier, Pasteur, Chamars, Petits Chamars, Rivotte, Saint-Paul, Arènes, Glacis). 

Nouveauté 2025 : les transports en commun sont gratuits tous les samedis pour tous ! Certaines lignes bus/tram pourront être déviées. Infos pratiques sur ginko.com 

Les partenaires 

  • France Bleu Besançon, partenaire fidèle, fera vivre l’événement sur ses ondes. 
  • MaCommune.info, média local indépendant, relayera les temps forts et les actus de la Braderie. 

Sécurité 

Dans le cadre du plan Vigipirate "Alerte attentats", des contrôles aléatoires de sacs pourront être réalisés. Merci d’éviter les bagages volumineux.
Pour renforcer la sécurité, des véhicules utilitaires de la concession Espace 3000 (Groupe Cassard Automobiles) seront déployés sur le site. 

Un peu d’histoire... 

La Braderie d’Automne telle qu’on la connaît aujourd’hui est l’héritière d’une longue tradition bisontine. La Braderie d’Halloween, initiée en 1998 par Jean-Charles Diéterlé, est devenue au fil du temps la  Braderie d’Automne.
La toute première braderie de Besançon remonterait aux années 1950... mais son histoire reste encore à éclaircir. Avis aux passionnés et anciens commerçants : si vous détenez des anecdotes ou archives, l’Union des Commerçants serait ravie de les recueillir pour enrichir la mémoire collective de cet événement emblématique. 

Rendez-vous les 10 et 11 octobre 2025 au cœur de Besançon pour une Grande Braderie placée sous le signe des bonnes affaires, de la découverte et de la convivialité ! 

© UCB

Publié le 6 octobre à 07h00 par Macommune.info
