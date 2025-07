La Haute-Saône, un département industriel en mutation

Une étude de l’Insee publiée ce 3 juillet 2025 met en lumière la résilience de l’économie haut-saônoise. Premier département industriel de France, la Haute-Saône prouve sa capacité à "s’adapter aux transformations économiques à venir", grâce à un "tissu productif désormais plus diversifié".

Un territoire industriel

En 2021, la Haute-Saône se distingue en tant que département le plus industriel de France, avec plus de 20 % de sa population active employée dans le secteur industriel, soit un emploi sur cinq. Les grandes entreprises sont stratégiquement implantées sur l’ensemble du territoire, favorisant ainsi une économie dynamique, précise l'Insee.

Malgré une population vieillissante et en déclin, les secteurs historiques tels que le métal et le bois continuent de jouer un rôle clé. L’arrivée de l’École Boudard des métiers du cuir, et de Hermès en 2015, ont revitalisé le secteur de l’habillement dans le pays de Montbéliard.

Dynamiques et distribution de l’emploi

Entre 2017 et 2021, l’emploi marchand non agricole a enregistré une croissance de 4 %, soit le double de la moyenne régionale en Bourgogne-Franche-Comté. Cette évolution est principalement soutenue par les petites et moyennes entreprises (PME), qui contribuent à la diversification du tissu productif local.

Par ailleurs, de nombreux Haut-Saônois sont employés dans les pôles d’emploi de Besançon, Belfort et Montbéliard, qui "drainent chaque jour ses habitants et ses entreprises qui accèdent facilement à un éventail varié d'emplois et de services", commente l'Insee.

Mutations et perspectives

Entre 2017 et 2021, les grandes entreprises du département subissent une baisse de 10% de leurs effectifs, à l’instar du site Stellantis à Vesoul, qui a perdu 500 emplois sur la période. Toujours selon l'étude l'Insee, dans le secteur du bois, les établissements du groupe Parisot à Saint-Loup-sur-Semouse "connaissent des difficultés depuis plusieurs années" .

La Haute-Saône, déjà engagée dans un processus de réindustrialisation depuis 2019, pourrait bénéficier d’un regain d’activité avec le doublement annoncé des effectifs de la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur d’ici 2035.