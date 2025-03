Luxeuil sera la première base à accueillir le nouveau rafale et son missile nucléaire 

Ce mardi 18 mars, le président de la République Emmanuel Macron se rend à la base aérienne 116 "Lieutenant-Colonel Papin" de Luxeuil-les-Bains, un site stratégique de l'armée de l'air et de l'espace. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la posture de sûreté aérienne et de la contribution de la France à la sécurité collective de l'Alliance atlantique. maCommune.info est sur place.

La base aérienne 116 joue un rôle majeur dans la protection de l'espace aérien français et celui de ses alliés. Elle participe à la posture permanente de sûreté aérienne et contribue à la vigilance renforcée sur le flanc oriental de l'OTAN. Par ailleurs, sa mission s'étend bien au-delà des frontières européennes, notamment avec une implication dans la sécurité régionale à partir de la base de Djibouti.

"Venir sur cette base de Luxeuil, c’est venir aux sources de notre aviation de combat et notre dissuasion nucléaire", a indiqué le chef de l’Etat devant les militaires de la base de Luxueil.

Avant d’annoncer d’importants changements sur l’avenir de la BA 116, il a tenu à remercier les militaires pour leur engagement aux côtés de l’Ukraine. "C’est d’ici que des mirages 2000-5 sont partis en Ukraine. C’est ici, que l’on permet à des pilotes ukrainiens de défendre leur pays", a-t-il précisé.

Plus de 2.000 militaires d’ici 2035

"Nous allons accroître les commandes de mirages. Mais dans ce cadre, la base de Luxeuil va s’accroître de manière inédite. Et retrouver sa place pleine et entière dans la dissuasion nucléaire française (…) elle va accueillir les deux prochains escadrons de rafales. Son format va doubler pour atteindre près de 2.000 militaires et civils à l’horizon 2035 (…) Pour mettre en oeuvre ces changements, la base aérienne va connaître une profonde modification de son activité (…) ce sont près d’1,5 milliard d’euros qui seront investis par l’Etat pour moderniser et adapter la base aérienne en particulier ses infrastructures opérationnels et de vie (…) Luxueil sera la première base à accueillir la prochaine version du rafale et son missile nucléaire hypersonique", a annoncé Emmanuel Macron.

Discours du président de la République

EN DIRECT | Prise de parole du Président @EmmanuelMacron depuis la Base aérienne 116 Luxeuil-Saint-Sauveur. https://t.co/FHBPSuVJRD — Élysée (@Elysee) March 18, 2025

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par maCommune.info (@macommune.info)

Une infrastructure militaire de premier plan

Fondée il y a plus d'un siècle, la base aérienne 116 accueille aujourd'hui près de 1.100 effectifs et dispose d'un escadron de Mirage 2000-5. Elle assure différentes missions essentielles :

Posture permanente de sûreté : surveillance et protection du ciel français.

: surveillance et protection du ciel français. Posture permanente de dissuasion : maintien d'une force aérienne prête à intervenir.

: maintien d'une force aérienne prête à intervenir. Base aérienne à vocation de dissuasion "chasse" : soutien aux forces stratégiques.

: soutien aux forces stratégiques. Plateforme de délocalisation pour les escadres du nord-est de la France.

pour les escadres du nord-est de la France. Accueil d'aéronefs variés : transport tactique, entrainement et missions de soutien.

En plus de son rôle militaire, la base 116 est un acteur économique majeur pour la Haute-Saône. Avec une contribution annuelle de 38,5 millions d'euros, elle est le premier employeur de la circonscription et le troisième de la région. Son activité bénéficie directement aux entreprises locales et renforce l'attractivité du territoire.

Le déroulé de la visite du président de la République

Le président arrive à la base en début d'après-midi, accueillant les équipes en charge des opérations. Il participe ensuite à une séquence dynamique en assistant aux exercices d'entraînement à haute intensité sur Mirage 2000, échangeant avec les pilotes et les mécaniciens.

Emmanuel Macron a pris la parole pour souligner l'importance de la base 116 dans la stratégie de défense nationale et européenne ainsi que d'importants changements à venir, avant de saluer les militaires présents.