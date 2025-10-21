La mixité au coeur des réflexions du dernier séminaire de la BA 116

Chaque année, l’observatoire social de l’armée de l’Air et de l’Espace (OSAAE) de la direction des ressources humaines de l’armée de l’Air et de l’Espace (DRH-AAE) organise un séminaire de formation au profit des référents mixité des bases aériennes de métropole et d’outre-mer. Le séminaire a été ouvert par une allocution du colonel Roux, commandant de la base aérienne 116, le mardi matin.
Au fil des trois journées, les participants ont abordé divers thèmes essentiels à l’exercice de leur mission :
- l’actualité de la politique de mixité au sein du ministère des Armées,
- les aspects juridiques liés aux infractions et aux signalements,
- la psychologie des victimes de violences et les techniques d’entretien adaptées.
À cette occasion, la section de recherche de la gendarmerie de l'Air et de l’Espace de Villacoublay est venue exposer leur retour d’expérience concernant l’audition de victimes.
Enfin, la dernière journée a été marquée par le témoignage d’un médecin de l’association La Maison des Femmes, suivi d’ateliers pratiques favorisant la réflexion collective et le partage d’expériences entre référents.
Ce rendez-vous a permis aux référents mixité de renforcer leurs compétences, d’échanger sur les enjeux humains de la mixité et de consolider le réseau des référents sur l’ensemble des bases aériennes.
(Communiqué)