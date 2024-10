La nouvelle base outdoor "Grandes heures nature" de Besançon se dévoile

La nouvelle base outdoor "Grandes heures nature" a été inaugurée samedi 19 octobre 2024 par la Ville de Besançon. En lieu et place de l’ancienne friche industrielle, se dresse désormais un espace outdoor et une base nautique de 2.550 m2 co-financés à hauteur de 3,6 millions d’euros.

Situé à portée du Doubs et des sentiers de randonnée, les 2.550 m2 du rez-de-chaussée de la "cathédrale" sont désormais un pôle sportif outdoor. Pour le maire de Besançon, Anne Vignot, "une nouvelle dynamique au sein de ce quartier est en cours, ce quartier va devenir un lieu attractif et une destination pour toutes et tous".

Ces nouvelles installations serviront en premier lieu les clubs sportifs résidents que sont le SNB Aviron, le SNB Canöe Kayak, Grand Besançon Trail Acamédie et Fort Trail. Ils disposent désormais de bureaux, d’un garage permettant le stockage des remorques et de deux hangars à bateaux. À cela s’ajoute deux ateliers de réparation, un espace d’entraînement couvert et d’une salle de musculation.

Mais le lieu se veut également à la disposition de tous, y compris ceux à la recherche d’autonomie. Pour 2€, la base offre également un accès à un "camp de base" pour les pratiquants d’activités outdoor qui auront ainsi la possibilité de bénéficier de vestiaires, casiers, douches et d’un local à vélo ouverts tous les jours de la semaine de 7h à 21h30.

"Nous sommes heureux et fiers de livrer un équipement sportif de grande qualité, au cœur d’un parc qui invite à se tourner vers la rivière, au bénéfice de pratiquants de Besançon, du Grand Besançon et bien évidemment des touristes sportifs ou non choisissant la destination de Besançon pour ses atouts patrimoniaux et sportifs" a conclu Anne Vignot.

Cout total 3.6 millions d’euros

Les financeurs