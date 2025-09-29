La plus grande ville de Suisse interdit les souffleurs de feuilles à essence

Les habitants de Zurich ont voté dimanche 28 septembre 2025 en faveur de l'interdiction des souffleurs et aspirateurs de feuilles à essence pour entretenir les espaces verts publics et privés de la plus grande ville de Suisse.

Avec 61,70% des voix, ils ont conforté la décision de la municipalité de bannir ces engins jugés trop polluants et bruyants, que les partis de droite espéraient annuler en organisant ce référendum. Les appareils électriques pourront, eux, être uniquement utilisés d'octobre à décembre.

Dans le canton de Thurgovie, les habitants ont, eux, voté en faveur de l'assouplissement de la "Tanzverbot", loi ancienne qui interdit les manifestations non religieuses - y compris la danse - durant cinq jours fériés (Noël, le Vendredi saint, les dimanches de Pâques et de Pentecôte, ainsi que le Jeûne fédéral).

La droite radicale, opposée à ce changement, a été à l'initiative de ce référendum, mais la révision de la loi a été votée avec 51,1% des voix. Mais il ne s'agit que d'un assouplissement de la "Tanzverbot": un maximum de 500 personnes pourront assister à une célébration non religieuse lors de ces cinq jours fériés. De plus, ces manifestations ne pourront avoir lieu qu'en intérieur.

