La résidence autonomie Les Salins de Bregille se renouvelle après un an de travaux

Présente depuis plus d’un demi-siècle sur les hauteurs de Besançon, la Résidence autonomie Les Salins de Bregille vient d’achever une importante phase de rénovation, a-t-on appris le 15 octobre 2025. Une transformation qui marque une nouvelle étape de son histoire…

Inaugurée en 1968 sous le nom de Résidence Notre-Dame, la structure s’est progressivement transformée pour devenir la Résidence autonomie Les Salins de Bregille. Implantée dans un cadre verdoyant, "elle offre depuis plus de 50 ans un lieu de vie chaleureux et paisible, à proximité du centre-ville, tout en restant ancrée dans la vie du quartier".

Gérée par l’Association des Salins de Bregille, la résidence a déjà connu une première phase de travaux intérieurs entre 2016 et 2022. La seconde phase, conduite d’octobre 2024 à octobre 2025, a porté sur la façade et la toiture. Ces rénovations visent à améliorer la performance énergétique du bâtiment et le confort de ses résidents, tout en modernisant son apparence.

Une journée portes ouvertes pour découvrir la nouvelle résidence

Pour célébrer la fin des travaux, une journée portes ouvertes est organisée le samedi 18 octobre 2025, de 10h à 17h. L’établissement invite le public à venir découvrir les nouveaux espaces et logements rénovés.

La résidence accueille des personnes âgées ou en situation de handicap, autonomes ou en perte d’autonomie, seules ou en couple, pour des séjours permanents ou temporaires (convalescence, répit…). Elle dispose de 52 studios de 27 m² et 4 appartements F2 de 45 m², "aménageables et équipés de plusieurs systèmes pour la sécurité des résidents : détecteurs de chute, téléphone et bracelet avec appel d’urgence".

Promouvoir l’autonomie et le bien-être

La Résidence autonomie Les Salins de Bregille s’inscrit dans le cadre de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement. Elle propose une offre d’hébergement intermédiaire entre le domicile classique et les établissements médicalisés, avec pour objectif de "préserver l’autonomie tout en assurant sécurité et accompagnement".

Dans une démarche d’ouverture intergénérationnelle, la résidence peut accueillir dans la limite de 15 % de sa capacité, des personnes en situation de handicap plus jeunes.

Une association centenaire au service des valeurs humaines

La résidence fait partie intégrante de l’Association des Salins de Bregille, une structure déclarée d’utilité publique depuis 1925. Fondée en 1916 par le Chanoine Mourot, aumônier de l’hôpital militaire de Besançon, l’association avait initialement pour mission de créer, sur les hauteurs de la ville, une maison d’accueil pour les enfants victimes de la Grande Guerre et souffrant de malnutrition.

Aujourd’hui, elle poursuit son engagement "dans le but de participer à l’action sanitaire et sociale de la Nation", en apportant son concours dans le secteur sanitaire et dans celui de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte handicapé ainsi que des personnes âgées.