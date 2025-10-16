Jeudi 16 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Santé Social

La résidence autonomie Les Salins de Bregille se renouvelle après un an de travaux

Publié le 16/10/2025 - 09:35
Mis à jour le 16/10/2025 - 08:59

Présente depuis plus d’un demi-siècle sur les hauteurs de Besançon, la Résidence autonomie Les Salins de Bregille vient d’achever une importante phase de rénovation, a-t-on appris le 15 octobre 2025. Une transformation qui marque une nouvelle étape de son histoire…

© Les Salins de Bregille
© Les Salins de Bregille

Inaugurée en 1968 sous le nom de Résidence Notre-Dame, la structure s’est progressivement transformée pour devenir la Résidence autonomie Les Salins de Bregille. Implantée dans un cadre verdoyant, "elle offre depuis plus de 50 ans un lieu de vie chaleureux et paisible, à proximité du centre-ville, tout en restant ancrée dans la vie du quartier".

Gérée par l’Association des Salins de Bregille, la résidence a déjà connu une première phase de travaux intérieurs entre 2016 et 2022. La seconde phase, conduite d’octobre 2024 à octobre 2025, a porté sur la façade et la toiture. Ces rénovations visent à améliorer la performance énergétique du bâtiment et le confort de ses résidents, tout en modernisant son apparence.

Une journée portes ouvertes pour découvrir la nouvelle résidence

Pour célébrer la fin des travaux, une journée portes ouvertes est organisée le samedi 18 octobre 2025, de 10h à 17h. L’établissement invite le public à venir découvrir les nouveaux espaces et logements rénovés.

La résidence accueille des personnes âgées ou en situation de handicap, autonomes ou en perte d’autonomie, seules ou en couple, pour des séjours permanents ou temporaires (convalescence, répit…). Elle dispose de 52 studios de 27 m² et 4 appartements F2 de 45 m², "aménageables et équipés de plusieurs systèmes pour la sécurité des résidents : détecteurs de chute, téléphone et bracelet avec appel d’urgence".

Promouvoir l’autonomie et le bien-être

La Résidence autonomie Les Salins de Bregille s’inscrit dans le cadre de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement. Elle propose une offre d’hébergement intermédiaire entre le domicile classique et les établissements médicalisés, avec pour objectif de "préserver l’autonomie tout en assurant sécurité et accompagnement".

Dans une démarche d’ouverture intergénérationnelle, la résidence peut accueillir dans la limite de 15 % de sa capacité, des personnes en situation de handicap plus jeunes.

Une association centenaire au service des valeurs humaines

La résidence fait partie intégrante de l’Association des Salins de Bregille, une structure déclarée d’utilité publique depuis 1925. Fondée en 1916 par le Chanoine Mourot, aumônier de l’hôpital militaire de Besançon, l’association avait initialement pour mission de créer, sur les hauteurs de la ville, une maison d’accueil pour les enfants victimes de la Grande Guerre et souffrant de malnutrition.

Aujourd’hui, elle poursuit son engagement "dans le but de participer à l’action sanitaire et sociale de la Nation", en apportant son concours dans le secteur sanitaire et dans celui de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte handicapé ainsi que des personnes âgées.

gérontologie handicap les salins de bregille rénovation résidence autonomie

Publié le 16 octobre à 09h35 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Santé

Besançon
Santé Social

La résidence autonomie Les Salins de Bregille se renouvelle après un an de travaux

Présente depuis plus d’un demi-siècle sur les hauteurs de Besançon, la Résidence autonomie Les Salins de Bregille vient d’achever une importante phase de rénovation, a-t-on appris le 15 octobre 2025. Une transformation qui marque une nouvelle étape de son histoire…

gérontologie handicap les salins de bregille rénovation résidence autonomie
Publié le 16 octobre à 09h35 par Alexane
France
Santé Société

Forte baisse du tabagisme en France : 4 millions de fumeurs quotidiens en moins en 10 ans

Selon les premiers résultats du Baromètre de Santé publique France 2024, la France enregistre une forte baisse du tabagisme, rompant avec la stagnation observée pendant la pandémie de Covid-19. Il s’agit d’une diminution historique du nombre de fumeurs dans l’Hexagone…

cancer du poumon cigarette mois sans tabac santé publique france tabac
Publié le 16 octobre à 08h17 par Alexane
JURA (39)
Santé Société

Dermatose nodulaire contagieuse : une stratégie sanitaire de lutte pour “éradiquer” l’épidémie dans le Jura

Ce mardi 14 octobre 2025, le préfet du Jura Pierre-Edouard Colliex, a présidé une réunion de gestion de crise sur la dermatose nodulaire contagieuse en présence des services de l’État : la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), la Gendarmerie nationale, le Service Départemental d’Incendie et de Secours, ainsi que les professionnels agricoles : Groupement de Défense Sanitaire (GDS), des vétérinaires, le président de la Chambre d’agriculture et le directeur de la FDSEA.

agriculture bovin dermatose nodulaire élevage maladie préfet du jura
Publié le 15 octobre à 08h32 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Santé

Retrouver vos valeurs essentielles : l’exercice fétiche de notre coach Anne Sallé

NO STRESS • "Connaissez-vous vos valeurs ? Savez-vous ce qui compte vraiment pour vous ?" Je me rappelle de la mine effarée de mes étudiants face à ces questions. Non, franchement, ils ne s'étaient jamais posé la question et ne savaient même pas ce que cela pouvait bien vouloir dire...

bien-être confiance en soi être soi sécurité zen
Publié le 10 octobre à 14h00 par Anne Sallé • Membre
France
Santé Société

Santé mentale : le nombre d’hospitalisations pour gestes suicidaires chez les jeunes femmes en hausse

À l’occasion de la Journée mondiale de la Santé mentale, Santé publique France publie ce vendredi 10 octobre 2025 son bilan annuel sur les conduites suicidaires. Si le nombre de décès reste stable, l’agence alerte sur la progression des hospitalisations, notamment chez les jeunes filles et jeunes femmes.

santé publique france suicide
Publié le 10 octobre à 11h33 par Alexane
Besançon
Santé Social

À Besançon, une mobilisation pour défendre les droits à la Sécurité sociale

Dans le cadre des 80 ans de la création de la sécurité sociale, une mobilisation mêlant le syndicat CGT et la fédération du Doubs du Parti communiste a été organisée devant les locaux de la CPAM du Doubs, rue Denis Papin à Besançon. L’occasion également de rappeler certaines revendications…

cgt cpam cpam du doubs sécurité sociale
Publié le 9 octobre à 17h30 par Hélène L.
Besançon
Santé Société

Choice et SilMach unissent leurs savoir-faire pour développer une contraception sans hormone et connectée

La deeptech bisontine SilMach et la start-up néerlandaise Choice ont annoncé ce jeudi 9 octobre, une collaboration inédite pour concevoir un microdispositif contraceptif jugé révolutionnaire. Alimenté par un micromoteur, ce dispositif sans fil pourrait permettre d’ouvrir et de fermer des valves implantées dans les trompes de Fallope, offrant une contraception réversible, sans hormones et sans douleur.

contraception enceinte femme pilule silmach
Publié le 9 octobre à 16h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Santé

Subventions en chute libre pour les associations : le président de Aides Bourgogne Franche-Comté, dénonce “un sentiment de trahison”

TÉMOIGNAGE • Président de Aides Région Pores d’Europe (Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France) et vice-président national de Aides, Emmanuel Bodoignet a livré ce mercredi 8 octobre lors d’une conférence de presse du Mouvement des associations de Bourgogne Franche-Comté un témoignage marquant sur la situation de l’organisation qui représente, confrontée à une chute brutale de ses financements.

aides association emmanuel bodoignet hépatites maladie ministère de la santé santé sida subvention vih
Publié le 9 octobre à 11h59 par Alexane
Besançon
Economie Santé

80 ans de la Sécurité sociale : “sans l’Urssaf, pas de financement de la protection sociale”

À l’occasion des 80 ans de la Sécurité sociale, l’Urssaf Franche-Comté a installé un stand éphémère aux couleurs de la protection sociale ce mardi 7 octobre 2025, place du 8 Septembre à Besançon. L’occasion de rappeler quels sont les organismes qui oeuvrent pour la sécurité sociale et de casser quelques idées reçues. 

caf carsat cpam sécurité sociale urssaf
Publié le 7 octobre à 17h02 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Santé

Octobre rose : 6 idées de lectures sur le cancer du sein

En ce mois d’octobre 2025 et comme tous les ans, la campagne Octobre Rose rappelle l’importance du dépistage organisé du cancer du sein, premier cancer chez la femme. Dans le cadre de cette campagne, nous vous avons sélectionnés six idées de lectures qui abordent la question du cancer du sein. 

cancer du sein dépistage lecture livres octobre rose
Publié le 7 octobre à 15h26 par Elodie Retrouvey

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Le musée d’Orsay expose une rareté du peintre Gustave Courbet
Offre d'emploi

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Larnod : un cabaret transformiste pour sauver le chiffre d’affaires de la boulangerie
Jeu-concours

Jeu-concours valise DELSEY : découvrez les résultats !

Une nouvelle résidence pour seniors verra le jour à Saint-Vit en 2027

Sondage

 7.97
ciel dégagé
le 16/10 à 09h00
Vent
3.5 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
99 %
 