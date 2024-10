La Rodia satisfaite du nouveau format du festival Détonation

Au total, le festival Détonation aura proposé de découvrir une soixantaine d’artistes. "Ces festivaliers ont fait de cet événement un moment de fête, vivant, joyeux, solidaire et teinté d’une petite folie douce et bienveillante dont nous avons tant besoin", indique La Rodia qui se dit "très satisfaits de cette belle édition et de ce nouveau format".

Pour rappel, le site de La Rodia a été entièrement repensé pour accueillir le festival et offrir une "expérience globale". Le site a été aménagé autour de quatre scènes. Le tout entouré de quatre food trucks et quatre bars et avec des concerts abrités cette année. Une scène a d’ailleurs été confiée aux associations locales.

La Rodia a également tenu à remercier les artistes, les équipes du festival, les bénévoles et les forces vives musicales de Besançon ainsi que les partenaires publics et privés pour "leur soutien et leur présence".

La Smac donne rendez-vous l’année prochaine pour une 12e édition.