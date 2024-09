Le Festival Détonation 2024 – Nouvelle Formule

PUBLI-INFO • Pour sa onzième édition, le Festival Détonation se transforme. Nouveau lieu, retour à 3 jours et un prix d’entrée qui reste attractif ! Le Festival se tiendra du jeudi 26 au samedi 28 septembre à La Rodia et autour de la salle. On vous explique tout !

Un nouveau site

Le Festival se tiendra à la Rodia. Attention on ne vous propose pas un simple concert comme on le fait le reste de la saison, mais une expérience globale pour vous plonger dans l’esprit de Détonation. Le site sera aménagé tout autour de la salle avec un total de 4 scènes : la grande salle de La Rodia, le Bezac Soundsystem sous la terrasse et deux bals montés sur le parking. Il y aura également de quoi se restaurer et s’hydrater avec la présence de 4 foodtrucks et 4 bars.

Nous avons sollicité le collectif Grand Géant pour transformer les lieux (constructions, décorations, luminaires…) L’objectif est simple, ne pas reconnaitre La Rodia ou en tout cas la découvrir sous un autre jour ! Point non négligeable pour cette période de l’année, toutes les scènes sont abritées.

Une programmation défricheuse

La programmation regroupe cette année 58 artistes ! Un record. Sur les 3 scènes principales, vous retrouverez des artistes français qui rayonnent à l’international comme Jennifer Cardini, Nouvelle Vague ou encore Slift. La scène rock sera également bien représentée avec La Jungle, Brama, Ditter. Notre programmateur a fait venir quelques nouvelles pépites anglaises comme Cucamaras, Finn Foxell ou bien encore Getdown Services. Le festival sera aussi l’occasion de découvrir des groupes accompagnés dans le cadre de nos dispositifs : Rouge Minnesota (Musiciennes à Besançon) et Mary Middlefield (opération Iceberg).

Pour cette nouvelle édition du festival Détonation, la Rodia a choisi de confier une scène aux associations locales. Ainsi le Bezac Soundsystem proposera des B2B (mix en duo) entre des DJ locaux, des selecta issus des associations bisontines ou des artistes invités. Le collectif Universal Love Warrias mettra à disposition sous la Rodia un soundsystem artisanal spécialement calibré pour diffuser toutes sortes de musiques (et pas seulement du dub). Ce sont ainsi près de 28 artistes différents qui passeront derrière les platines de cette nouvelle scène.

Si vous ne connaissez pas les noms sur l’affiche, soyez curieux, nous avons mis en ligne la playlist du festival, rendez-vous sur la page d’accueil de notre site pour repérer vos futurs coups de cœur.

Infos pratiques et billetterie

Le Festival étant en cœur de ville, nous vous encourageons à utiliser des mobilités douces. En ce sens, le festival, en partenariat avec Ginko et le Grand Besançon Métropole propose une offre de bus renforcée avec une ligne spéciale festival. Un bus qui vous dépose à La Rodia et qui circulera dans l’ensemble de la boucle. Vous pouvez également choisir de venir en vélo (un parking pour vos bolides sera à votre disposition) ou bien à pied !

Pour la billetterie, voici un récap des tarifs proposés pour cette nouvelle édition :

Prévente : Billet par jour 26€ / 23 € avec la Carte Rodia

Pass 2 jours (jeudi/vendredi ou vendredi/samedi) à 47€ / 42€ avec la Carte Rodia

Pass 3 jours à 65€ / 58€ avec la Carte Rodia

En partenariat avec le CRIJ, un tarif préférentiel de 20€ est prévu pour les détenteurs de la Carte Avantages Jeunes (dans la limite des places disponibles). Pour bénéficier de cette offre, il faut se présenter directement à la billetterie de La Rodia (ouverte du mercredi au vendredi de 13h30 à 17h30). Pour les plus jeunes, des places sont également disponibles sur l’application du Pass Culture.

Les horaires de passage des groupes sont disponibles sur le site et les réseaux sociaux du festival.