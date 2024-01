La section archéologie du musée des beaux-arts fait sa nocturne !

Jeudi 11 janvier 2024, les visiteurs sont invités à découvrir l’exposition "Les Lettres séquanes" et les collections archéologiques permanentes du musée des Beaux-Arts lors d'une nocturne.

De 18h00 à 21h00, le musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon sera ouvert le temps d’une nocturne entièrement gratuite.

L’équipe de médiation et d’archéologues abordera : les idées reçues dans l’imaginaire populaire notamment via Astérix, la Séquanie, la mythologie (culte funéraire, offrandes), la ville de Vesontio et la vie quotidienne.

Lors de cette soirée, il sera possible de (re)découvrir les collections permanentes d’archéologies et de participer à un atelier de fabrication d’ex-voto (objet offert à une divinité pour la remercier ou lui demander d’exaucer un vœu) dans la limite des places disponibles.

Infos +

Musée des beaux-arts et d’archéologue, le 11 janvier 2024 de 18h 00 à 21h00.