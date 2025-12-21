Dimanche 21 Décembre 2025
JURA (39)
Economie Société

"La Tournerie et tabletterie du Massif du Jura" protégée par une indication géographique

Publié le 21/12/2025 - 10:30
Mis à jour le 18/12/2025 - 16:11

Officiellement homologuée par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) le 28 novembre dernier, "la Tournerie et tabletterie du massif du Jura" devient la 25ème Indication géographique industrielle et artisanale. C’est l’aboutissement d’un projet initié il y a plusieurs années par le syndicat Creativewood et Fibois BFC, l’interprofession de la filière forêt-bois de Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd’hui, un savoir-faire précieux et ancestral est désormais reconnu, et protégé.indic

Depuis le Moyen-Âge, la fabrication d’objets et d’articles en bois constitue une activité historique du Haut-Jura, territoire où se concentre encore aujourd’hui une part de l’activité régionale. Génération après génération, les artisans s’appuient sur les essences locales et sélectionnées (hêtre, buis, épicéa) pour la confection de produits en bois de qualité. Quilles, pièces de jeu, coffrets, mobilier, décorations… les objets sont soit réalisés par tournerie (façonnage des pièces en les faisant tourner sur une machine appelée "tour") ou par tabletterie (assemblage à plat de fines planches de bois). De plus, leur confection implique la création d’outils et de machines conçus sur mesure, associés à des techniques de fabrication uniques, spécifiques aux artisans et entreprises de la région.

Filière d’excellence aujourd’hui menacée par la concurrence internationale, la tournerie-tabletterie du massif du Jura se devait d’être reconnue et protégée, afin de préserver ces savoir-faire séculaires.

L’aboutissement d’un projet collectif

Cette ambition est désormais concrétisée : depuis le 28 novembre 2025, l’Indication géographique "Tournerie et Tabletterie du massif du Jura" garantit l’authenticité, l’origine et la qualité des produits issus de ces métiers du bois. L’aire géographique couvre l’ensemble des communes du Massif jurassien, dans les départements du Doubs, du Jura, de l’Ain et du Territoire de Belfort, et exige que les étapes essentielles de fabrication soient réalisées sur ce territoire.

L’IG reconnaît ainsi le lien étroit entre le territoire et le savoir-faire local, tout en offrant une protection et une visibilité accrues aux artisans du massif. Cette démarche est le fruit d’une mobilisation collective réunissant les acteurs de la filière forêt-bois, les artisans, les institutions publiques et le syndicat Creativewood, en charge de la gestion et de la défense de l’indication.

Lancement officiel le 23 janvier 2026

Le 23 janvier 2026 à 14h, à la salle des fêtes de Moirans-en-Montagne, Creativewood lancera officiellement l’Indication Géographique "Tournerie et Tabletterie du Massif du Jura" lors de son assemblée générale. La cérémonie sera l’occasion de présenter la charte graphique officielle de l’IG, la procédure et les engagements qu’elle implique, ainsi que les bénéfices concrets pour les entreprises et artisans en matière de visibilité, de protection et de valorisation des métiers. 

filière bois indication géographique

Publié le 21 décembre à 10h30 par Alexane
