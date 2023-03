La vitrine du MFC taguée une fois de plus, l’auteur présumé en garde à vue

Après déjà deux actes de vandalisme survenus en février 2023, la vitrine de la permanence du Mouvement Franche-Comté (MFC) a de nouveau été taguée dans la nuit du 7 mars. D’après le porte-parole du MFC, Jean-Philippe Allenbach, l’auteur présumé a été interpellé et placé en garde à vue.

À peine venait-elle d’être nettoyée par la Ville que la vitrine de la permanence du Mouvement Franche-Comté, située place du 8 septembre, a une nouvelle fois été vandalisée dans la nuit du 7 mars, "manifestement de la même main que le précédent" a estimé le porte parole du mouvement Jean-Philippe Allenbach.

Allenbach a annoncé que la Ville de Besançon allait devoir une nouvelle fois nettoyer "cet acharnement haineux et obsessionnel de certains contre le MFC". Il a également déposé plainte ce jeudi 9 mars à titre privé "pour dégradation de propriété privée" ainsi "qu'au nom du Mouvement Franche-Comté, pour atteinte à la liberté d’opinion et d’expression" et appelle la mairie à en faire autant.

L'auteur interpellé grâce à la vidéo surveillance

Le président du MFC a par la suite été informé dans la soirée du 8 mars par la police que l’auteur des tags avait été interpellé et placé en garde à vue. Celui-ci aurait été filmé par une caméra de surveillance en train de taguer la vitrine et d’autres monuments publics de la ville en étant "chaque fois entouré de quelques personnes qui devraient aussi être prochainement interrogées par la police".

Malgré ces événements, Jean-Philippe Allenbach n'a pas manqué de saluer "l'extrême rapidité et efficacité de la police" dans cette affaire tout en rappelant "la grande utilité des caméras de surveillance dans la lutte contre la délinquance".