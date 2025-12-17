L’association Arc Horloger devient l’Observatoire des savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d’art

À l’occasion de son 5ème Forum annuel, qui s’est tenu le 12 décembre 2025 à Plan-les-Ouates, Arc Horloger s’est penché sur les écosystèmes horlogers et sur la place des femmes dans l’horlogerie. Les président et vice-président Richard Vaucher et Thierry Bailly ont également présenté leur vision de l’association pour les années à venir.

Les savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d’art ont été inscrits sur la Liste du patrimoine culturel immatériel par l’UNESCO en décembre 2020. Quatre ans plus tard, et après d’intenses projets préparatoires, l’association Arc Horloger a vu le jour en décembre 2024.

A l’origine de cette initiative, les Cantons de Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud, réunis au sein de l’association arcjurassien.ch, ainsi que Grand Besançon Métropole et le Parc naturel régional du Doubs horloger. Portée par les pouvoirs publics, l’association Arc Horloger s’ouvre désormais aux détenteurs proprement dits : artisans, manufactures, faîtières de branche, écoles, musées et passionnés. La campagne d’adhésion à l’association a été formellement lancée le 2 décembre dernier.

Arc Horloger a pour ambition de devenir l’Observatoire des savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d’art dans l’Arc jurassien franco-suisse. A ce titre, l’association jouera un rôle stratégique d'aide à la décision pour préserver, développer et transmettre les compétences essentielles à la pérennisation des savoir-faire et œuvrer au dynamisme culturel et économique du territoire et de ses filières professionnelles.

80 participants pour la 5e édition

Manifestation publique de l’association, la 5ème édition du Forum a réuni quelque 80 participants de l’ensemble de l’Arc jurassien franco-suisse : artisans horlogers, représentants de manufactures, formateurs, responsables de musées et d’associations.

La journée a débuté en matinée par des visites d’entreprises et s’est poursuivie l’après-midi sous forme de conférences et de tables rondes. Les enjeux des collaborations possibles et nécessaires entre écoles, entreprises et institutions sur un territoire donné ont été thématisés, de même que l’importance du travail des femmes dans l’horlogerie, paradoxalement peu mis en avant dans l’espace public.

Info +

L’ensemble du Forum a été filmé et l’enregistrement sera disponible très prochainement et en libre accès sur le site internet d'Arc Horloger : www.arc-horloger.org

(Communiqué)