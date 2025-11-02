Dimanche 2 Novembre 2025
L’association Habitat et Humanisme Doubs fête ses 20 ans et lance un appel à bénévoles…

Publié le 02/11/2025 - 14:00
Mis à jour le 30/10/2025 - 17:40

Depuis 2005, l’association Habitat et Humanisme propose des logements individuels et collectifs, adaptés aux différentes formes de précarité allant de pensions de famille aux hébergements d’urgence…. Elle lance ce mois d’octobre 2025 un appel à bénévoles.

© Habitat et humanisme
© Habitat et humanisme

"Aujourd’hui, plus de 150 personnes en précarité bénéficient d’un logement associé à un accompagnement individuel ou collectif adapté à la situation de chacun (activités culturelles, loisirs, de?marches administratives, aide à l'emploi, santé…)", nous précise l’association.

La pierre angulaire de son action : des bénévoles engagés

L’action d'Habitat et Humanisme Doubs est soutenue gra?ce a? la solidarite? de ses membres, de ses sympathisants mais surtout de ses bénévoles. "Présents dans tous les po?les du mouvement (accompagnement des locataires, animation d’activite?s…) , les bénévoles offrent du temps et savoir-faire…La véritable richesse pour l’association", nous est-il précisé.

Celles et ceux qui souhaitent soutenir l’action de Habitat et Humanisme Doubs, peuvent contacter avec Catherine Chapuis, responsable du bénévolat par mail : c.chapuis@habitat-humanisme.org

À propos

Aujourd’hui, Habitat et Humanisme Doubs dispose de 106 logements : 35 dans deux pensions de famille, 17 dans une résidence intergénérationnelle, ainsi que des biens appartenant à des propriétaires solidaires. Ces derniers sont des propriétaires d’un bien immobilier qui acceptent de le mettre en location à un niveau de loyer social.

Publié le 2 novembre à 14h00 par Hélène L.
