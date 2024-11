L’automne, la meilleure saison pour débroussailler son terrain et éviter des feux durant l’été

Pour réduire les risques de propagation de feux estivaux, il est important de débroussailler autour de son habitation. L’automne et l’hiver sont les meilleures périodes pour cela puisque les végétaux, qui ont perdu leurs feuilles, sont plus faciles à tailler ; et les coupes effectuées ne perturbent pas les cycles de reproduction de la faune et de la flore, qui ont lieu au printemps.

Du 21 octobre au 15 décembre 2024, le gouvernement mène sa campagne annuelle 2024/2025 sur les obligations légales de débroussaillement et l’intérêt d’agir dès l’automne pour réduire les risques d’incendies estivaux nous apprend le site service-public.fr

Débroussailler consiste à réduire sur un terrain la masse des matières végétales de toute nature (herbes, branchages, feuilles…). Il s’agit de créer des discontinuités entre :

la végétation haute (arbustes et arbres) et la végétation basse (herbes, plantes…) ;

les végétaux d’une même taille ;

les végétaux et les bâtiments.

Ce sont ces discontinuités qui vont permettre "de diminuer le risque d’incendie, et en cas de feu de freiner la propagation de celui-ci et baisser son intensité" précise le site officiel de l’administration française. Ainsi, plus un arbre sera éloigné d’une habitation ou d’un autre arbre, plus le feu aura des difficultés à se propager ; et de manière générale, moins il y a de matière combustible présente, moins le feu sera puissant.

Comment bien débroussailler un terrain ?

Pour accomplir correctement un débroussaillage, il faut notamment :

supprimer les arbustes situés sous les arbres ;

couper les branches ou les arbres en contact avec votre maison ;

réduire la masse de végétaux présents au sol ;

tailler vos haies ;

élaguer les branches basses des arbres ;

ne pas conserver les déchets verts issus du débroussaillage.

Il est conseillé de débroussailler chaque année son terrain et d’effectuer les actions de coupes d’arbres et d’arbustes durant l’hiver. Les opérations sur la végétation basse peuvent, elles, être effectuées jusqu’à la fin du printemps.

Le site du service public précise encore que dans certains territoires particulièrement exposés aux risques de feux de forêt, "le débroussaillage est obligatoire sous peine de se voir infliger une sanction administrative voire pénale".