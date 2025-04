Le Bisontin Lukas Jee revient avec "Les Ombres", un single intime et lumineux

Après environ un an de silence, le jeune rappeur et auteur-compositeur-interprète bisontin Lukas Jee signe son retour avec un nouveau single intitulé Les Ombres, disponible à partir du 2 mai sur toutes les plateformes de streaming.

Ce nouveau morceau marque un tournant pour Lukas Jee. Conçu en collaboration avec le beatmaker français Kaioken, Les Ombres mêle profondeur poétique et production soignée, et s’inscrit dans une démarche introspective. Le titre aborde "le paradoxe subtil entre l’ombre et la lumière, entre les moments difficiles et les renaissances nécessaires", peut-on lire dans le communiqué de presse.

Loin de se limiter à une expression de douleur, Les Ombres se veut une réflexion constructive sur la résilience et le renouveau. Lukas Jee propose ainsi une vision optimiste du dépassement de soi à travers les épreuves : "Les Ombres est une invitation à considérer les moments difficiles non plus comme des obstacles, mais comme des passages indispensables pour atteindre la lumière."

Inspiré par une rupture amoureuse qui a marqué son année passée, l’artiste partage dans ce titre un vécu personnel et sensible, tout en conservant une portée universelle. "Ce morceau marque une nouvelle étape dans le parcours artistique du jeune rappeur", souligne encore le communiqué.

Avec cette sortie, Lukas Jee ambitionne de "toucher, d’inspirer et de faire réfléchir les auditeurs", en s'appuyant sur un style à la fois intime et accessible. Le rendez-vous est donc fixé au 2 mai pour découvrir Les Ombres, un titre qui, selon son auteur, pourrait bien marquer un moment fort de sa jeune carrière.