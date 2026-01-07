Le chef étoilé Matthias Marc va s’installer à Malbuisson

C’est une nouvelle que beaucoup attendaient. On sait enfin où le chef, originaire d’Appenans a décidé de s’installer. Il a jeté son dévolu sur un lieu déjà bien connu à Malbuisson, dans le Haut-Doubs.

"L’atelier de Donat", c’est là que le chef étoilé a choisi de prendre bientôt ses quartiers. Pour rappel, le restaurant haut de gamme situé à Malbuisson avait fermé ses portes en novembre dernier.

Matthias Marc a tenu pendant sept ans un restaurant à Paris et il est aussi connu pour son passage dans Top Chef.

Un nouveau défi et un retour aux sources

"Il y a un très grand projet qui arrive. Un projet qui me tient profondément à cœur, sur lequel je travaille depuis longtemps, et qui représente une nouvelle étape majeure dans ma vie de cuisinier et d’entrepreneur. Je ne peux pas encore en dire plus, mais l’annonce arrive très bientôt. J’ai hâte de partager cette aventure avec vous", écrivait en Matthias Marc sur son compte Instagram en décembre dernier.

Un projet qui pourrait voir le jour cette année…

À suivre.