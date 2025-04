Le collectif Franche-Comtek appelle à manifester samedi contre la répression des free-parties à Besançon

Depuis plus de 30 ans, les acteurs de la scène techno alternative alertent sur le manque de reconnaissance de leur culture et la répression dont ils estiment faire l’objet. Le collectif Franche-Comtek dénonce notamment des saisies répétées de matériel, parfois qualifiées d’illégales, et une politique qu’il juge systémique et violente à l’égard de leurs événements.

”Nous luttons contre des pratiques répressives qui ne tiennent pas compte de notre réalité ni de notre engagement. Il est temps d’ouvrir un dialogue sérieux et durable avec les autorités et les services compétents”, affirme un membre du collectif.