Franche-Comté
Economie Société

Le Crédit Agricole Franche-Comté lance sa fondation d’entreprise

Publié le 19/09/2025 - 09:54
Mis à jour le 19/09/2025 - 09:34

Le Crédit Agricole Franche-Comté a lancé ce jeudi 18 septembre à la Saline royale d’Arc-et-Senans, la création de sa fondation d’entreprise, dotée d’un budget de 2,5 millions d’euros sur cinq ans. L’objectif affiché est de renforcer son action dans le mécénat et de soutenir des projets structurants sur le territoire.

© ALF
© ALF
1/2 - © ALF
2/2 - © ALF

”Nous avons une responsabilité sociétale envers la Franche-Comté et nous souhaitons aller au-delà de notre seul rôle de financeur de l’économie et du territoire”, déclare Sylvain Marmier, président de la Fondation Crédit Agricole Franche-Comté et président du conseil d’administration de la caisse régionale.

Depuis plus de 140 ans, l’établissement bancaire participe à des initiatives d’intérêt général. Dotée d’un budget de 2,5 millions d’euros sur 5 ans, la Fondation a pour but de renforcer la politique de mécénat du Crédit Agricole Franche-Comte? et d’élargir son champ d’action sur des enjeux attendus par les Francs-Comtois.

Quatre grands domaines d’action

La Fondation Crédit Agricole Franche-Comté interviendra dans quatre secteurs jugés prioritaires pour les habitants :

  • Patrimoine : conservation et accès à la culture, avec un premier soutien à la Saline Royale d’Arc-et-Senans.
  • Santé et bien vieillir : amélioration des soins et accompagnement des malades, notamment avec un partenariat de cinq ans avec l’association France Parkinson.
  • Accompagnement social : inclusion, lutte contre l’exclusion et soutien à l’entrepreneuriat social, par exemple avec l’association FRIP’Lav.
  • Climat et transitions : préservation de la biodiversité et adaptation au changement climatique, avec un appui au fonds de dotation Plantons pour l’avenir.

”Dans un monde de mutations sociales, économiques et environnementales, nous sommes convaincus que la force d’un territoire réside dans son héritage historique et culturel ainsi que dans sa capacité à prendre soin de chacun tout en préparant l’avenir”, précise le communiqué.

Modalités et sélection des projets

La fondation pourra soutenir aussi bien des associations locales que des structures nationales ayant une implantation en Franche-Comté, dans les départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort.

La sélection des projets sera assurée par un conseil d’administration de 12 membres, composé à parts égales d’administrateurs, de collaborateurs du Crédit Agricole Franche-Comté et de personnalités qualifiées externes. Une attention particulière sera portée à la pérennité des projets accompagnés.

Un premier engagement en faveur de France Parkinson

Parmi ses premières actions, la Fondation Crédit Agricole Franche-Comté a choisi de soutenir l’association France Parkinson pour une durée de cinq ans. Ce partenariat doit permettre de financer la recherche locale, de développer des activités physiques adaptées, d’accompagner les malades et leurs proches et de sensibiliser le grand public. D'ailleurs, un évènement baptisé "Rencontre autour de Parkinson" s'est tenu ce jeudi soir à la Saline royale.

WEMA, nouveau nom de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit

