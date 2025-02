Le Festival du film de montagne débarque à Besançon et Dijon

Le célèbre festival Banff, rendez-vous incontournable des amoureux de la montagne et de l’aventure, fait escale en Bourgogne-Franche-Comté pour célébrer les 10 ans de sa tournée française. Les passionnés de sports outdoor auront l’occasion d’assister à des projections exceptionnelles à Dijon et Besançon les 27 et 28 mars 2025.

Créé en 1976 au Canada, le festival du film de montagne de Banff est devenu un événement mondial, offrant chaque année une sélection des meilleures productions cinématographiques dédiées aux sports extrêmes et aux grands espaces. Pour cette édition anniversaire, le festival promet un programme exaltant, transportant les spectateurs aux quatre coins du globe : du Colorado à l’Alaska, en passant par l’ouest canadien, le Mont-Blanc, les Dolomites ou encore la Sunshine Coast australienne.

Un programme riche en sensations fortes

Au programme, des films spectaculaires mettant en scène des athlètes de renom. Les spectateurs pourront suivre l’ultra-traileuse Courtney Dauwalter sur les sentiers des courses les plus exigeantes, le vététiste Kilian Bron dévalant les crêtes escarpées des Dolomites, ou encore les skieurs et alpinistes Aurel Lardy et Hélias Millerioux dans des aventures vertigineuses.

Ski, trail, VTT, escalade, snowboard, kayak… Chaque discipline sera mise à l’honneur à travers des images époustouflantes et des récits immersifs, promettant des émotions fortes et un dépaysement garanti.

Deux soirées spéciales en Bourgogne-Franche-Comté

Les habitants de la région auront la chance d’assister à cet événement incontournable lors de deux projections uniques :

Dijon - 27 mars 2025 au cinéma Olympia (16n avenue du Maréchal Foch)

Besançon - 28 mars 2025 au cinéma Megarama Beaux-Arts (3, rue Gustave Courbet)

Les projections débuteront à 20h00, avec une ouverture des portes entre 19h et 19h30. L’ensemble des films projetés seront sous-titrés en français et accessibles aux personnes sourdes et malentendantes.

Infos pratiques