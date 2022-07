Le Grand Besançon en randonnée...

Le Grand Besançon a crée un réseau de circuits de randonnée adaptés à tous les niveaux et à toutes les envies. Si vous n’avez pas marché depuis longtemps, mieux vaut commencer par le circuit le plus facile et le plus court, le Sentier du bois de la Fougère à Mamirolle.

Après ce petit échauffement, vous pourrez vous lancer sur l’un des 9 circuits de niveau moyen. Sur des distances de 3 à 8 km avec des dénivelés positifs de 55 à 180 mètres, ces randonnées vous permettront de découvrir les payasages de Nancray, Gennes, Montfaucon, Saône, Busy, Larnod et la Chevillotte. Les plus motivés pourront s’élancer sur les circuits de niveau difficile pour des randonnées de 2 à 4h. Celles-ci sillonnent les communes d’Arguel, Fontain, Gennes, Morre, Montfaucon et Vorges-les-Pins.

Infos + :

Les cartes des circuits sont disponible à l’accueil du Grand Besançon et téléchargeables sur www.grandbesancon.fr/rando.