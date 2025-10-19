Le Mois sans tabac fête sa 10e édition en Bourgogne-Franche-Comté

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

L’opération nationale Mois sans tabac célèbre cette année sa dixième édition. Lancée en 2016, cette campagne vise à encourager et accompagner les fumeurs dans leur démarche d’arrêt du tabac. Des rendez-vous sont prévus en Bourgogne Franche-Comté...

Le tabac demeure la première cause de mortalité évitable en France, responsable de près de 75.000 décès par an, selon le Bulletin épidémiologique hebdomadaire de février 2020. Depuis le début de l’opération, l’association Tab’agir s’investit activement dans l’accompagnement des participants. Elle propose un suivi personnalisé assuré par des professionnels formés à la tabacologie. Son approche s’appuie sur la prise en charge des trois formes de dépendance — physique, psychologique et comportementale — tout en délivrant un message de soutien et de déculpabilisation.

Les participants au Mois sans tabac peuvent bénéficier de plusieurs services :

Consultations médicales auprès d’un prescripteur, au tarif habituel,

Consultations en diététique et en thérapies comportementales et cognitives, prises en charge jusqu’à quatre séances par Tab’agir.

En Bourgogne-Franche-Comté, de nombreuses actions locales sont prévues tout au long d’octobre et novembre 2025, en partenariat avec diverses structures : centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, hôpitaux, associations et entreprises. Parmi les rendez-vous annoncés figurent notamment des interventions à Auxerre, Lons-le-Saunier, Nevers, Montbéliard, Belfort, Pontarlier et Sens.

L’opération repose sur une idée simple : un mois sans tabac multiplie par cinq les chances d’un arrêt définitif.