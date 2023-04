Le Musée des maisons comtoises fait le plein de nouvelles animations !

Depuis 20 ans, le musée des Maisons comtoises s’est démarqué en développant une offre journalière d’activités et d’ateliers. Pendant ces vacances de printemps, l’équipe du musée met les petits plats dans les grands et vous propose un florilège d’animations de qualité afin de renouer avec ces moments d’échanges si précieux. Vous pourrez à coup sûr satisfaire votre curiosité et votre soif d’apprendre grâce aux nombreux ateliers et animations autour des savoir-faire, de la nature, de la cuisine et des animaux.

L’intégralité du programme est disponibles sur le site du Musée. www.maisons-comtoises.org

Trois week-end thématiques

Week-end savoir-faire ( du 8 au 10 avril)

Voir, comprendre et apprendre ! Savez-vous ce qu’est un chantier à commettre ?

Pour y répondre, rien de tel que de venir expérimenter des pratiques nouvelles et anciennes avec les animateurs du musée. Ils vous présenteront un large éventail de techniques artistiques, domestiques ou liées à la construction : de la gravure à la fabrication de cordage en passant par la production d’un savon "maison", venez découvrir ces gestes en famille.

Gaétan Gouget, conteur qui rit de tout mais avec un grand sérieux, vous guidera les trois jours durant dans les traces des métiers d’antan. Vous plongerez dans les métiers d’une autre époque... Du forgeron au tailleur de pierre et homme de la terre... De belles découvertes en perspective !

Spectacle en plein air - 14h30 - 15h30 - 16h30 Durée : 30 min • Tout public dès 4 ans

D’autres animations à ne pas manquer :

La charrette du colporteur

Le chantier à commettre

Savon artisanal

Week-end gourmand (les 15 et 16 avril)

Laissez-vous conter quelques histoires savoureuses de Mapie Caburet, au gré de votre balade, humez ce pain au sortir du fournil ou encore découvrez le secret des gaudes… Pourquoi ne pas faire vous-même votre moutarde ? Autant de chemins qui vous ouvriront l’appétit !

Mapie est une conteuse croqueuse d’images... qui vous fera entrer dans son univers poétique et pétillant... grâce à des histoires de légumes, de jardin et autres bonnes choses... des histoires pour tous à partir de 4 ans qui sentent bon le printemps !

Spectacle en plein air - 14h30 - 15h30 - 16h30 Durée : 30 minutes • Tout public dès 4 ans

D’autres animations à ne pas rater :

Kamishibaï : les vacances gourmandes de Bilbo

Le pain et ses secrets

Les recettes traditionnelles

Week-end biodiversité (les 22 et 23 avril)

Le printemps est là depuis presque un mois, il est temps d’aller voir en détail ce que la nature nous réserve. Au jardin, dans les bois, dans la mare, la nature prépare ses comédiens à entrer en scène. Laissez-vous guider au fil des animations pour comprendre le vivant et sa nécessaire protection. La compagnie Str[u]del (Les abeilles, quelles merveilles !) et la compagnie Ecoutilles (Oizo) vous accompagneront au cours de ce week-end.

Les abeilles, quelles merveilles !

La compagnie Str[u]del

Une jeune chasseuse d’abeilles rencontre un petit vieux qui vit et qui parle avec les abeilles. « Vous êtes complètement zin zin !!! » s’étonne la petite, lors de leur première rencontre... Et pourtant avec le temps, elle finira, elle aussi par se lier d’amitié avec Papi, mais aussi avec Rachida, Tonio et bien d’autres abeilles encore... En les observant, la petite s’émerveillera de

cet univers passionnant qu’est le monde des abeilles.

Spectacle en plein air - 15h Durée : 45 minutes - Tout public dès 4 ans

Oizo

Cie Ecoutilles

Dans ce paysage peuplé d’objets

a priori inanimés, deux étranges cosmonautes posent leurs valises

pour la première fois. Curieuses de comprendre où elles ont atterri, elles appréhendent, par le son et le toucher, les mystérieux objets qui jonchent le sol. Cette planète leur donne à entendre la vie microscopique qu’elle héberge. OIZO se veut un terrain de jeu pour cultiver notre attention aux choses cachées qui cohabitent à nos côtés, comme un refuge sensoriel propice à la rêverie et à la douceur.

Spectacle dans l’obscurité - Durée : 50 minutes • Tout public dès 4 ans Jauge limitée

D’autres animations à découvrir :

Tout sur l’ortie

Dessin naturaliste

Sur les traces

Les expos à ne pas manquer !

À table ! Que met-on dans nos assiettes ? - Jusqu’au 5 novembre

Vous êtes salé ou plutôt sucré ? Cuisson vapeur ou plat en sauce ? Plateau télé en solo ou banquet en tribu ?

L’exposition au menu en 2023 vous invite à vous pencher sur le contenu de votre assiette.

Au moment de faire nos courses, de cuisiner, puis de passer à table, une question se pose : que signifie « bien manger »? De nos goûts personnels à l’alimentation durable en passant par les recommandations nutritionnelles, pas si facile de faire les bons choix ! Et bon appétit bien sûr !

Il était une faim - du 15 avril au 5 novembre

À partir de son récit personnel, Jessica Jeanparis porte un

regard artistique et sensible sur l’alimentation au XXIe siècle. Exposition visant à soutenir un talent émergent de la photographie régionale, organisée en partenariat avec GRAIN D’PIXEL.

À la fortune du pot - du 23 juin au 17 septembre

Cinq artistes contemporains vous invitent à leur table. Sous la forme d’un repas-en-partage, l’exposition met en relief les liens étroits entre art de la table, aliments, physiologie digestive, rituels du repas de fête et céramique. Hélène Bleys – Sébastien Gouju

Aline Morvan – Emma Perrochon Olivier Weber

Zita (des glaneuses) - du 1er avril au 5 novembre

L’artiste plasticienne Léa Dhordain inscrit sur la ligne de crête du musée son interprétation du célèbre tableau Des glaneuses de Jean-François Millet (1857). Elle développe plus largement

le propos initial de cette œuvre, rattaché à l’histoire de l’art et la ruralité, en incluant sa propre histoire familiale. À la fois monumentale et fragile, cette première silhouette singulière et accueillante sera bientôt épaulée par deux autres sujets dans les deux années à venir.

À la découverte des milieux naturels du Grand Besançon - du 22 avril au 5 novembre

Exposition en plein air réalisée en partenariat avec le Conservatoire Botanique National de Franche- Comté.

L’agenda du Musée

Vacances de printemps : 8-23 avril

Week-end savoir-faire : 8, 9 & 10 avril

Week-end gourmand : 15 & 16 avril

Week-end biodiversité : 22 & 23 avril

Stage "Cuisine aux Plantes Sauvages" * : 6 mai

Stage initiation à la vannerie d’osier* (fabrication d’une mangeoire à oiseaux) : 20 mai

Stage chaux* (enduits traditionnels à la chaux) : 27 mai

Nuit des musées : 13 mai

Stage vannerie sauvage* (fabrication d’une petite besace en massette) : 3 juin

Stage boissons fermentées* (découverte et fabrication) : 3 juin

Rendez-vous aux jardins : 3 & 4 juin

Stage chaux* (enduits chaux chanvre pour l’isolation) : 24 juin

Stage "Cuisine aux Plantes Sauvages" * : 1er juillet

Fête des tracteurs en partenariat avec Tracteurs d’Antan : 1 & 2 juillet

*Stage adulte sur réservation au 03 81 55 20 17

Une petit faim ? Le restaurant du Musée est ouvert !

Un moment de détente, un rendez- vous d’affaires ou un repas en famille, faites une pause au restaurant ou sur sa terrasse en pleine nature ! Cuisine traditionnelle régionale, carte & suggestions de saison, produits locaux & paysans (bio, label rouge, petits producteurs), assiettes pique-nique...

Sur réservation au 03 81 84 64 10 ou au 06 76 85 70 53

Ouvert tous les jours dès midi du 1er avril au 5 novembre 2023

Possibilité d’accéder au restaurant sans droit d’accès au musée

Infos pratiques

Musée des maisons comtoises

Rue du Musée - 25 360 Nancray

Ouverture du 1er avril au 5 novembre 2023

Le musée est ouvert tous les dimanches de 10h à 18h et tous les jours pendant les vacances scolaires de 10h à 18h

Durée de visite conseillée : 3h, idéalement prévoir une journée.

Le programme et les horaires sur le site www.maisons-comtoises.org

Tarifs :

Adulte : 11,50 €

Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, handicapé) : 8 €

Enfant < 6 ans : gratuit

Famille : 35 €

Clôture de la billetterie 1h avant la fermeture.