Mardi 9 Décembre 2025
Besançon
Loisirs

Le programme des ateliers de quartier à Besançon

Publié le 09/12/2025 - 11:34
Mis à jour le 09/12/2025 - 10:19

Les ateliers de quartier de Besançon - Planoise, Palente-Orchamps ont dévoilé le calendrier de leurs prochaines animations qui auront lieu du 9 décembre 2025 au 20 janvier 2026. Pour rappel, ces animations sont gratuites et ouvertes à toutes et tous. 

© Facebook Ateliers de quartier Besançon - Planoise, Palente-Orchamps
© Maï
1/2 - © Facebook Ateliers de quartier Besançon - Planoise, Palente-Orchamps
2/2 - © Maï

Ateliers de quartier d’Orchamps-Palente (4b rue Chopin)

Mardis 9, 16 et 23 décembre 2025

  • De 14h à 16h
  • Fabrication de décorations de fêtes de fin d'année

Mardi 6 janvier 2026

  • De 14h à 16h
  • Aménagement du local

Mardi 13 janvier 2026

  • De 14h à 16h
  • Utilisation des outils en toute sécurité

Mardi 20 janvier

  • De 14h à 16h
  • Fabrication d'un porte-documents en bois (en deux séances)

© Atelier de quartier

Ateliers de quartier de Planoise (2 rue du Luxembourg)

Vendredi 12 et 19 décembre 2025

  • De 14h à 16h
  • Fabrications de décorations de fêtes de fin d'année

Vendredi 9 janvier 2026

  • De 14h à 16h
  • Aménagement du local

Vendredi 16 janvier 2026

  • De 14h à 16h
  • Utilisation des outils en toute sécurité

Vendredi 23 janvier 2026

  • De 14h à 16h
  • Fabrication d'un arbre à fleurs en bois (proposition de Maï, habituée des Ateliers)

© Atelier de quartier
Infos +

  • Renseignements au 06.07.32.49.76

Publié le 9 décembre à 11h34 par Elodie Retrouvey
