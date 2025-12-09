Le programme des ateliers de quartier à Besançon

Ateliers de quartier d’Orchamps-Palente (4b rue Chopin)
Mardis 9, 16 et 23 décembre 2025
- De 14h à 16h
- Fabrication de décorations de fêtes de fin d'année
Mardi 6 janvier 2026
- De 14h à 16h
- Aménagement du local
Mardi 13 janvier 2026
- De 14h à 16h
- Utilisation des outils en toute sécurité
Mardi 20 janvier
- De 14h à 16h
- Fabrication d'un porte-documents en bois (en deux séances)
Ateliers de quartier de Planoise (2 rue du Luxembourg)
Vendredi 12 et 19 décembre 2025
- De 14h à 16h
- Fabrications de décorations de fêtes de fin d'année
Vendredi 9 janvier 2026
- De 14h à 16h
- Aménagement du local
Vendredi 16 janvier 2026
- De 14h à 16h
- Utilisation des outils en toute sécurité
Vendredi 23 janvier 2026
- De 14h à 16h
- Fabrication d'un arbre à fleurs en bois (proposition de Maï, habituée des Ateliers)
- Renseignements au 06.07.32.49.76