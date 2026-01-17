Le Risotto au comté de l’équipe de France de biathlon

Risotto au comté
Ingrédients (pour 6 personnes)
- Environ 300g de riz à risotto (arborio)
- Des champignon, de préférence des cèpes
- Un oignon
- De l’eau
- Un bouillon de légumes
- Du comté fruité (au moins 200 g) coupé en petits morceaux
Cuisson 21 minutes
Préparation
Suivez les étapes de la préparation avec le chef de l’équipe de France de biathlon aidé de ses commis du jour, Jeanne Richard, Oscar Lombardot et Antoine Guigonnat. N’oubliez pas de touiller en 8 et en Z comme l’indique le chef dans la vidéo !
Bon appétit !