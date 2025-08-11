L’EFS Bourgogne Franche-Comté lance sa semaine estivale du don

Pour promouvoir la solidarité estivale, du 11 au 16 août 2025, l’EFS Bourgogne Franche-Comté organise une nouvelle édition de sa semaine estivale du don. Les huit maisons du don de la région se métamorphosent en lieux de voyage grâce à des décors et collations inspirés de destinations estivales.

L’EFS appelle les donneurs à se mobiliser durant cette période sensible, car "les besoins des malades restent constants" alors que les campagnes de collecte diminuent, ce qui "fragilise les réserves de produits sanguins".

En Bourgogne Franche-Comté, 620 dons par jour sont nécessaires pour soigner des milliers de patients, tandis qu’au niveau national, ce chiffre atteint environ 10 000. L’EFS souligne l’importance de dons "réguliers et constants" en raison de la durée de vie limitée des produits sanguins.

Les maisons du don proposent ainsi une immersion dans des ambiances inspirées par sept destinations estivales, permettant aux participants de profiter d’un moment chaleureux "tout en accomplissant un geste qui sauve des vies" :

Les 12 et 16 août à Auxerre : Italie

: Italie Du 12 au 16 août à Belfort : Liban

: Liban Du 11 au 16 août à Besançon : Grèce

: Grèce Du 11 au 16 août à Chalon : Sous les tropiques

: Sous les tropiques Du 12 au 16 août à Mâcon : Sous les tropiques

: Sous les tropiques Du 11 au 16 août à Dijon : Jungle

: Jungle Du 12 au 14 août à Nevers : Années 80-90

: Années 80-90 Du 12 au 16 août à Sens : Plage

Infos +

Il n’est pas indispensable de programmer les dons de sang ou de plasma ; il est possible de prendre rendez-vous jusqu’à la dernière minute. Pour plus d’informations, des détails complets sont disponibles sur le site de l’EFS ainsi que sur l’application Don de sang.