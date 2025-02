Les activités à tester en février aux musées d’Arts et du Temps de Besançon

Les musées d’Arts et du Temps de la Ville de Besançon proposent un programme riche et varié à découvrir et à redécouvrir lors de ce mois de février 2025. Parmi les nouvelles activités suggérés, une soirée placée sous le signe de l'amour ou encore un afterwork culturel.

À découvrir au musée du Temps

Marion Chombart de Lauwe "Dernières heures des bâtiments, l’usine Rhodiaceta"

Jusqu’au 16 février 2025

En 2024, onze œuvres de l'artiste Marion Chombart de Lauwe sont entrées dans les collections du musée du Temps, une œuvre gravée sur métal et une série de dix estampes. Ces œuvres évoquent les transformations récentes d'un bâtiment emblématique de Besançon, l'usine Rhodiacéta des Prés-de-Vaux. Elles sont valorisées par un accrochage dans le « Cabinet de curiosités », au premier étage du musée du Temps, jusqu'au 16 février 2025.

Nocturne spéciale Saint-Valentin

Le 14 février 2025

Le musée du Temps vous invite à découvrir ses collections au prisme de l'amour. Un moment doux et enrichissant à vivre en couple, entre ami.e.s, en famille ou seul.e. Au programme de cette soirée exceptionnelle : visites guidées, concerts acoustiques, atelier créatif, speed dating, test de personnalité, massages au cœur des œuvres et bien d'autres surprises ... Toutes les animations sont gratuites, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Gratuit

Consulter le programme complet

Yoga (Adultes)

Le 15 février 2025 (complet)

Dans le cadre de ses matinées bien-être aux musées, le Musée du Temps vous invite à une séance de Hatha yoga, animée par Cécile Danjou, danseuse et professeure de yoga passionnée. Le samedi 15 février, au musée du Temps, offrez-vous un moment d'équilibre et de sérénité dans un cadre exceptionnel. Explorez 1h30 de pratique de yoga suivie de 30 minutes de pranayama, méditation et mantra, pour découvrir l'harmonie entre corps, souffle et esprit. Une expérience unique pour vous ressourcer et voir le musée sous un regard nouveau.

Durée : 2h / Tarif : 10€ par personne

Sur réservation : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/

Événement complet mais n'hésitez pas à retourner sur la plateforme de réservations, des désistements sont possibles !

À découvrir au musée des Beaux-arts et d'archéologie

Un verre, une oeuvre

Le 20 février à 18h30

Au musée des beaux-arts et d'archéologie Les musées d'Arts et du Temps vous proposent un nouveau concept de rencontres avec nos conservatrices.teurs et des artistes du territoire: après le travail, de 18h30 à 20h, une fois par mois, un jeudi en milieu de mois, dans un musée fermé, ouvert exclusivement pour vous (30 personnes maximum), venez découvrir l'histoire d'une œuvre dans un esprit de détente et de convivialité, autour d'un verre (avec ou sans alcool, comme vous préférez). Vous ne saurez pas à l'avance quelle œuvre vous sera présentée. Faites confiance au musée !

Durée : 1h30

Tarif: 5€ par personne (boisson incluse)

Événement complet mais n'hésitez pas à retourner sur la plateforme de réservations, des désistements sont possibles !

Les visites et ateliers prévues en février

Les visites :

Visite découverte du MDT : Les 09, 16 et 23 février

Visite architecture du MBAA « Dedans-Dehors »: Le 09 février

Visite « La Mesure du Temps » au MDT: Le 09 février Visite découverte du MBAA: Les 09, 16 et 23 février

Visite Éveil au MBAA: Le 09 février (18 mois-3 ans) Complet

Visite « Modeler le réel: l'art de la sculpture » au MBAA: Les 16 et 23 février

Visite « Besançon tout en relief » au MDT: Les 16 et 23 février

Les ateliers :