Les candidatures sont ouvertes pour les "Musiques Actuelles au Lycée"

La thématique retenue pour cette nouvelle édition est : “Quelles langues pour quelles musiques ?". Les organisateurs nous expliquent : "Comment un langage, formé de mots ou de notes, véhicule-t-il des émotions, des idées ou bien des valeurs ? Pourquoi chanter dans une langue plutôt qu'une autre ? La thématique "Quelles langues pour quelles musiques ?" choisie pour la prochaine année scolaire permettra aux lycéens et apprentis, citoyens en devenir et amateurs de musique, de porter un autre regard sur les musiques actuelles et leur offrira une ouverture culturelle sur le monde qui les entoure. Le dispositif s’inscrit dans un processus d’éducation artistique et de formation des spectateurs de demain".

L'artiste Loman , associé au dispositif

L’artiste sélectionné pour assurer les ateliers et les concerts lors cette édition 2023-2024 est Loman. Ce musicien multi-instrumentiste navigue entre les sphères électro et pop. Évoluant entre ses deux cultures françaises et japonaises, son art s'inspire de ces deux polarités pour dessiner un paysage sonore unique, nuancé et délicat. Influencé par les beats électroniques d'Apparat, les rythmiques sophistiquées de Jon Hopkins et la poésie de Ryuichi Sakamoto, Loman explore un vaste éventail de textures, tout en mêlant avec élégance le synthétique à l'organique. Lauréat des Inouïs du Printemps de Bourges en 2022, il s'apprête à sortir son deuxième EP, à l'automne 2023.

À propos des JMF

Les Jeunesses Musicales de France Bourgogne-Franche-Comté fonctionnent en collaboration avec la Région académique Bourgogne-Franche-Comté, la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté et 12 salles de concert de la région. Elles sont soutenues par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.

Infos +



Les candidatures doivent être renvoyées complétées avant le mardi 13 juin 2023 à actionculturelle.bfc@jmfrance.org.