Les conseils de l’été d'Anne Sallé #6 : Faites une sieste... de présence

Cet été, notre coach bien-être Anne Sallé vous propose une série de conseils "no stress" jusqu'à la rentrée. Au programme de ce jeudi 21 août 2025, on découvre les bienfaits de "la sieste de présence".

Vous êtes plutôt team "grasse mat", "sieste au hamac" ou "je ne tiens pas en place" ? Quel que soit votre rythme, il y a une pause magique à découvrir cet été : la sieste de présence.

Ce n’est pas vraiment une sieste. Ce n’est pas une méditation non plus. C’est un moment suspendu où vous ne faites… rien. Pas même essayer de dormir. Vous vous allongez (ou vous vous asseyez confortablement), vous fermez les yeux, et vous laissez simplement votre corps être.

Respiration naturelle. Corps relâché. Conscience posée.

Vous pouvez observer les sons autour de vous, la sensation du vent sur votre peau, le rythme de votre cœur, le va-et-vient du souffle. Rien à changer. Rien à réussir. Juste être là.

Et au bout de 10 minutes ? Vous vous sentirez étonnamment reposé(e). Peut-être même plus vivant(e) qu’après une vraie sieste.

Car dans ce monde qui va vite, s’arrêter sans rien faire est un acte presque révolutionnaire. Et puissant. C’est aussi un chemin vers la réconciliation avec son corps, son rythme, ses besoins.

