Les écoles ESTM et Pigier fêtent 175 ans d’expertise nationale et 25 ans d’ancrage local !

Quoi de neuf ? • Cette année, nos écoles franchissent un cap historique : 175 ans d'expertise au niveau national avec notre marque Pigier, 25 ans d'ancrage local pour l’ESTM et 10 ans pour Pigier Besançon. Depuis des générations, nous formons des jeunes et moins jeunes qui deviennent des professionnels accomplis. D’ailleurs c’est plus de 500 nouveaux étudiants en alternance qui nous rejoignent chaque année pour combiner formation et expérience professionnelle pour ainsi construire leur carrière future.

2025 : une année exceptionnelle ! - 2025 n'est pas une année comme les autres. En plus de célébrer nos anniversaires, nous avons organisé un voyage pédagogique unique pour tous nos étudiants de niveau Bac+5, quelle que soit leur filière. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mobilité internationale en alternance, un concept qui permet aux étudiants de vivre une expérience à l'étranger tout en poursuivant leur formation.

Malte : un projet ambitieux soutenu par de grands partenaires

Pour réaliser ce projet, nous nous sommes appuyés sur EF Education First, leader mondial des structures linguistiques à l’étranger. Nos étudiants ont travaillé main dans la main avec notre référente mobilité pour organiser des réunions de projet et trouver des moyens de financer plus rapidement ce voyage pédagogique. Ils ont dû planifier et coordonner les différentes étapes du projet et même organiser des opérations commerciales comme la mise en place d’une tombola géante avec plus de 5000 € de lots à faire gagner, offerts par nos entreprises partenaires ou encore les papiers cadeaux de Noël en magasins. Grâce à leur détermination et à leur organisation, ils ont réussi à lever des fonds et à rembourser les trajets aller-retour vers l’aéroport de leur choix.

Grâce au soutien précieux du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, qui a financé une partie de ce projet ambitieux, à la mobilisation des fonds dédiés des OPCO pour le reste, au financement propre des écoles ESTM PIGIER combiné aux actions des étudiants pour lever des fonds, nous avons pu concrétiser cette initiative. Tout cela a permis à nos étudiants d'étudier gratuitement à Malte pendant une semaine.

Voyage voyage, plus loin que l’apprentissage …

À Malte, les étudiants ont suivi des cours intensifs d'anglais, répartis par niveaux pour garantir la progression de chacun. Ils ont été immergés dans un environnement international, côtoyant des participants du monde entier. Cette diversité culturelle a enrichi leur expérience et leur a permis de créer des liens uniques. À la fin de la semaine, chaque étudiant a reçu un certificat attestant de son niveau d'anglais, une reconnaissance précieuse de leurs efforts.

Mais ce voyage n'était pas seulement académique. Les étudiants ont eu l'opportunité de visiter l'île de Malte et ses environs, découvrant des paysages magnifiques et une culture riche. Les soirées étaient animées par des sorties et des fêtes, leur permettant de se détendre et de profiter pleinement de leur séjour. Cette combinaison d'apprentissage et de loisirs a fait de ce voyage une expérience inoubliable.

Ce projet est un véritable succès, et les étudiants ont réussi à tisser de vrais liens entre eux. Forts de cette réussite, nous prévoyons de renouveler l'expérience l'année prochaine, peut-être dans un autre pays, pour offrir à nos futurs étudiants de 5e année une opportunité similaire.

Infos pratiques