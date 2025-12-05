Les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté “satisfaits” mais “vigilants” face aux réponses de la Région

"Suite à notre courrier du 26 novembre dernier, nous avons bien reçu votre réponse aujourd’hui comme demandé. Nous souhaitons souligner ici, publiquement et clairement, que les engagements pris par le Président du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté constituent une véritable victoire syndicale", expliquent les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté.
Pas de mobilisation le 11 décembre
Dans leur lettre précédente, les JA menaçaient d’une mobilisation massive dès le 11 décembre prochain si aucune solution n’était apportée. "Nous sommes satisfaits des engagements annoncés et de ce fait, il n’y aura aucune mobilisation le 11 décembre prochain comme envisagé dans notre lettre ouverte", précisent-ils avant de mettre toutefois en garde : "Néanmoins, nous resterons vigilants, parce qu’au-delà des annonces, ce sont les actes qui comptent. Les jeunes agriculteurs ne peuvent plus se permettre d’attendre : aucun retard, aucune entorse au calendrier ou aux engagements ne sera toléré. Si les promesses ne sont pas suivies d’effets, nous sommes prêts à relancer une mobilisation".
Parmi les demandes, on retrouve :
- Des dossiers seront pris en charge à 100 % : "Jérôme Durain, président du Conseil Régional lundi, le Conseil Régional s’est officiellement engagé à financer l’intégralité des dossiers JA sous contraintes, en trouvant les moyens techniques pour y parvenir concrètement", expliquent les JA.
- Un paiement des investissements avec des premiers acomptes au 12 janvier
- Des pré-installations : "Le Conseil Régional confirme l’évolution du dispositif à partir de 2026 : les pré-installés seront de nouveau
- éligibles à la DJA", est-il indiqué.
- Déchéances de DJA : le Conseil Régional s’engage sur un travail en amont
