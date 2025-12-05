Les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté “satisfaits” mais “vigilants” face aux réponses de la Région

Dans une lettre en date du 26 novembre dernier, les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté s’inquiétaient du manque de réponse de la Région et notamment sur le versement de l’aide aux investissements. Ce 5 décembre 2025, ils se disent "satisfaits" mais "vigilants".

"Suite à notre courrier du 26 novembre dernier, nous avons bien reçu votre réponse aujourd’hui comme demandé. Nous souhaitons souligner ici, publiquement et clairement, que les engagements pris par le Président du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté constituent une véritable victoire syndicale", expliquent les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté.

Pas de mobilisation le 11 décembre

Dans leur lettre précédente, les JA menaçaient d’une mobilisation massive dès le 11 décembre prochain si aucune solution n’était apportée. "Nous sommes satisfaits des engagements annoncés et de ce fait, il n’y aura aucune mobilisation le 11 décembre prochain comme envisagé dans notre lettre ouverte", précisent-ils avant de mettre toutefois en garde : "Néanmoins, nous resterons vigilants, parce qu’au-delà des annonces, ce sont les actes qui comptent. Les jeunes agriculteurs ne peuvent plus se permettre d’attendre : aucun retard, aucune entorse au calendrier ou aux engagements ne sera toléré. Si les promesses ne sont pas suivies d’effets, nous sommes prêts à relancer une mobilisation".

Parmi les demandes, on retrouve :