Vendredi 5 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Vie locale

Les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté "satisfaits" mais "vigilants" face aux réponses de la Région

Publié le 05/12/2025 - 17:05
Mis à jour le 05/12/2025 - 17:05

Dans une lettre en date du 26 novembre dernier, les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté s’inquiétaient du manque de réponse de la Région et notamment sur le versement de l’aide aux investissements. Ce 5 décembre 2025, ils se disent "satisfaits" mais "vigilants".

© Hélène Loget
© Hélène Loget

"Suite à notre courrier du 26 novembre dernier, nous avons bien reçu votre réponse aujourd’hui comme demandé. Nous souhaitons souligner ici, publiquement et clairement, que les engagements pris par le Président du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté constituent une véritable victoire syndicale", expliquent les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté.

Pas de mobilisation le 11 décembre

Dans leur lettre précédente, les JA menaçaient d’une mobilisation massive dès le 11 décembre prochain si aucune solution n’était apportée. "Nous sommes satisfaits des engagements annoncés et de ce fait, il n’y aura aucune mobilisation le 11 décembre prochain comme envisagé dans notre lettre ouverte", précisent-ils avant de mettre toutefois en garde : "Néanmoins, nous resterons vigilants, parce qu’au-delà des annonces, ce sont les actes qui comptent. Les jeunes agriculteurs ne peuvent plus se permettre d’attendre : aucun retard, aucune entorse au calendrier ou aux engagements ne sera toléré. Si les promesses ne sont pas suivies d’effets, nous sommes prêts à relancer une mobilisation".

Parmi les demandes, on retrouve :

  • Des dossiers seront pris en charge à 100 % : "Jérôme Durain, président du Conseil Régional lundi, le Conseil Régional s’est officiellement engagé à financer l’intégralité des dossiers JA sous contraintes, en trouvant les moyens techniques pour y parvenir concrètement", expliquent les JA.
  • Un paiement des investissements avec des premiers acomptes au 12 janvier
  • Des pré-installations : "Le Conseil Régional confirme l’évolution du dispositif à partir de 2026 : les pré-installés seront de nouveau
  • éligibles à la DJA", est-il indiqué.
  • Déchéances de DJA : le Conseil Régional s’engage sur un travail en amont

À bout et en colère, les jeunes agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté s’insurgent contre la Région

Dans une lettre en date du 26 novembre 2025, les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté s’inquiètent du manque de réponse de la Région et notamment le versement de l’aide aux investissements. Sans solution, ils menacent d’une mobilisation massive dès le 11 décembre prochain…

jeunes agriculteurs region bourgogne franche-comte

Publié le 5 décembre à 17h05 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Bourgogne-Franche-Comté
Economie Vie locale

Les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté “satisfaits” mais “vigilants” face aux réponses de la Région

Dans une lettre en date du 26 novembre dernier, les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté s’inquiétaient du manque de réponse de la Région et notamment sur le versement de l’aide aux investissements. Ce 5 décembre 2025, ils se disent "satisfaits" mais "vigilants".

jeunes agriculteurs region bourgogne franche-comte
Publié le 5 décembre à 17h05 par Hélène L.
Besançon
Economie

Shopping de Noël : une cheminée électrique murale Lounge de chez Leroy Merlin

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches.
Aujourd’hui, coup de projecteur sur la cheminée électrique murale lounge médium blanche de chez Leroy Merlin. 

cadeau cheminée commerce idée cadeau noël leroy merlin noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 5 décembre à 08h00 par Macommune.info
Nancray
Culture Economie

Au Musée des maisons comtoises, FCE met son savoir-faire au service d’un lieu de création artistique…

Lundi 1er décembre 2025, Pierre Contoz, président du Musée des maisons comtoises à Nancray et l'entreprise Franche-Comté Environnement (FCE) basée à Levier, ont signé une convention de mécénat portant sur l'aménagement extérieur de l'ancienne maison forestrière de Villeneuve d'Amont, récemment transformée en résidence artistique.

artiste création FCE mécénat musée des maisons comtoises pierre contoz résidence
Publié le 4 décembre à 10h58 par Alexane
Besançon
Economie

Shopping de Noël : les Bezac Kdo de l’Office du commerce et de l’artisanat de Besançon

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les Bezac Kdo avec l'Office du commerce et de l'artisanat de Besançon.

bezac fidélité bezac kdo cadeau commerce idée cadeau noël noël noël 2025 ocab office du commerce besancon shopping de noël
Publié le 4 décembre à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Economie Evénements

Micronora, le rendez-vous mondial des microtechniques revient en septembre 2026 à Besançon

Le salon Micronora, référence internationale des microtechniques et de la précision, se tiendra à Besançon du 29 septembre au 2 octobre 2026. Présenté comme un véritable espace d’innovation, l’événement réunira l’ensemble de l’écosystème mondial du submillimétrique : R&D, ingénierie, fabrication, sous-traitance, outillage, métrologie ainsi qu’intégration de systèmes complexes.

entreprises micronora microtechniques microtechnologies
Publié le 2 décembre à 17h30 par Alexane
Besançon
Economie

Shopping de Noël : L’Orchidée à la boutique Fnac Lego® de La Galerie Chateaufarine

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur une plante LEGO® L'Orchidée de la Botanicals Collection à la boutique Fnac Légo® de la Galerie Chateaufarine.

cadeau centre commercial centre commercial chateaufarine décoration idée cadeau noël jouet lego noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 2 décembre à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Economie

Le calendrier de l’Avent de Besançon Côté Centre met en jeu 13.000€ de cadeaux à gagner

L'Union des Commerçants de Besançon (UCB) organise cette année encore son Calendrier de l’Avent, qui met à l’honneur le commerce local tout en offrant aux Bisontins l’opportunité de remporter différents lots. Pour cette édition 2025, 10 000 € de chèques cadeaux seront offerts au public tout au long du mois de décembre. Le lancement du calendrier a débuté ce lundi 1er décembre 2025. On vous explique comment faire pour y prendre part.

cadeaux calendrier de l'avant commercants noël union des commerçants
Publié le 1 décembre à 17h39 par Elodie Retrouvey
France
Economie

Retraites : ce que le Conseil d’orientation des retraites veut changer pour les parents et les conjoints survivants

Dans le système de retraite français, les droits familiaux et conjugaux ont été instaurés pour compenser des inégalités entre assurés, en particulier en faveur de celles et ceux ayant assumé la charge d'enfants ou dont le conjoint est décédé. Le Conseil d’orientation des retraites (COR), dans un rapport remis en novembre 2025, analyse ces dispositifs mis en place “à une époque où peu de femmes travaillaient”.

emploi enfant femme mariage retraites travail
Publié le 1 décembre à 09h30 par Alexane
France
Economie Société

Remboursement des fauteuils roulants, prime de Noël, Parcoursup… Tout ce qui a changé depuis le 1er décembre 2025

Qui dit nouveau mois, dit nouveautés et le mois de décembre n'échappe pas à la règle. Économie, santé, éducation... On fait le point sur les changements qui pourront concerner les Français à partir du 1er décembre 2025. 

ce qui change fauteuil roulant impôts parcoursup prime de noël taxe d'habitation
Publié le 1 décembre à 08h57 par Elodie Retrouvey

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !

Shopping de Noël : les idées cadeaux du Dino-Zoo
Offre d'emploi

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Offre d'emploi : Le Grand Besançon recrute un.e carrossier.e - peintre
Shopping de Noel

Shopping de Noël : les coffrets de douceurs de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre VTT avec Décathlon Besançon

Shopping de Noël : une cheminée électrique murale Lounge de chez Leroy Merlin

Sondage

 5.1
couvert
le 05/12 à 18h00
Vent
1.07 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
91 %
 