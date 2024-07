Les jeunes prêtent main-forte à la Citadelle

la Ville de Besançon (Direction Citadelle et Direction Vie des quartiers) et par l’association le Club du Vieux Manoir, qui cordonne des chantiers depuis plus de soixante-dix ans. Cette huitième édition va permettre à des jeunes volontaires de découvrir les richesses de la Citadelle, du patrimoine de la Ville et de ses alentours.

20 jeunes, âgés de 14 à 17 ans, venus de toute la France et même de l’international cet été (Espagne), auront pour mission de participer à différents chantiers. Pendant 15 jours, ils poursuivront les chantiers 2023 en continuant la restauration du pavage réalisé par Vauban situé à proximité de la demi-lune, en haut du glacis entre le Front-royal et le Front Saint-Etienne, afin de le rendre visible du public. Les jeunes interviendront également sur la reprise des joints des murs de la salle du moulin mais également sur ceux de l’un des murs de la montée jusqu’au bastion de la Reine. Ces travaux seront bien sûr entrecoupés de visites, jeux, baignade, cinéma plein air… pour permettre quelques moments de loisirs et de partage durant ces 15 jours.

Des objectifs variés

Pour la Citadelle, ce projet permet aux jeunes "de s’approprier leur patrimoine et de participer à sa sauvegarde (pas d’objectif de formation ni d’insertion en revanche)". Durant ces deux semaines, "ils créeront des éléments d’attractivité et de découvertes supplémentaires pour les visiteurs de la Citadelle qui pourront s’approcher du lieu de chantier, échanger avec les jeunes et avoir des informations sur la restauration du monument".

Ces chantiers permettent également des échanges entre des jeunes de milieux différent favorisant la mixité sociale et permettent à des participants originaires d’autres régions de découvrir la ville de Besançon et son patrimoine.