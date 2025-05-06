Les magasins Naf Naf de BesanÃ§on ont dÃ©finitivement fermÃ©

Ã€ BesanÃ§on, les deux magasins Naf Naf, du centre-ville et de la Galerie Chateaufarine, ont baissÃ© dÃ©finitivement le rideau jeudi 7 aoÃ»t 2025, aprÃ¨s une pÃ©riode de soldes suivie dâ€™une liquidation totale.

Sur les vitrines, un message de lâ€™enseigne remercie la clientÃ¨le : "Depuis toutes ces annÃ©es, vous avez fait vivre Naf Naf, par votre fidÃ©litÃ©, votre enthousiasme, vos messages, vos commandes, vos visitesâ€¦ Vous avez Ã©tÃ© lÃ . Et Ã§a, on ne lâ€™oubliera pas."

PlacÃ©e en redressement judiciaire depuis plusieurs mois, la marque attendait la dÃ©cision du tribunal, rendue jeudi, concernant les offres de reprise partielle. Sur les 102 boutiques du rÃ©seau, seules 12 sont finalement reprises par le groupe Beaumanoir, qui possÃ¨de notamment Bonobo, Caroll et Cache Cache.

Ã€ Dijon, la boutique Naf Naf du centre commercial de la Toison dâ€™Or a Ã©galement fermÃ© ses portes.