Découvrez les sorties ciné du mois de janvier 2024...Au programme ? "Moi capitaine","Iris et les hommes", "Mean Girls" ou encore "Night Swim"...

Cinéma Mégarama Beaux-Arts

Moi capitaine

Sortie le 3 janvier

Seydou et Moussa, deux jeunes sénégalais de 16 ans, décident de quitter leur terre natale pour rejoindre l’Europe. Mais sur leur chemin les rêves et les espoirs d’une vie meilleure sont très vite anéantis par les dangers de ce périple. Leur seule arme dans cette odyssée restera leur humanité.

Iris et les hommes

Sortie le 3 janvier

Un mari formidable, deux filles parfaites, un cabinet dentaire florissant : tout va bien pour Iris. Mais depuis quand n’a-t-elle pas fait l’amour ? Peut-être est-il temps de prendre un amant. S'inscrivant sur une banale appli de rencontre, Iris ouvre la boite de Pandore. Les hommes vont tomber… Comme s’il en pleuvait !

Nabucco / opéra

Sortie le 6 janvier

Le peuple hébreu est sous le joug de Nabuchodonosor (Nabucco), roi de Babylone, qui marche sur Jérusalem où sa fille Fenena est retenue en otage. Lorsque sa sœur Abigaille découvre qu’elle est née esclave, elle tente de s’emparer du pouvoir pendant que son père est reparti pour la guerre.

Mean Girls

Sortie le 10 janvier

Après une enfance heureuse en Afrique, Cady, 16 ans, découvre une scolarité " normale " au sein d'un lycée américain. Plus méconnu et sauvage pour elle que la jungle, Cady va se confronter au monde des " lolitas " dont la chef est la terrible Regina.

Giselle

Sortie le 21 janvier

La jeune paysanne Giselle tombe amoureuse d'Albrecht, un noble déjà fiancé qui lui cache sa véritable identité. Lorsqu'elle apprend la vérité, elle devient folle et meurt. Contre son gré, Giselle rejoint les Wilis, esprits vengeurs de jeunes mariées éconduites qui condamnent Albrecht à danser jusqu'à ce qu'il meure d’épuisement...

Rediffusion de :

Blade runner

Very bad trip

Les bronzés

La cité de la peur

Paddington

La grande vadrouille

La chèvre

Monstre et Cie

Cinéma Mégarama Ecole-Valentin

Night Swim

Sortie le 3 janvier

Ray Waller, un ancien joueur de football américain qui a dû abandonner sa carrière en raison d’une maladie dégénérative, s’installe dans une nouvelle maison, avec sa famille?: sa femme Eve, leur fille Izzy et leur plus jeune fils. Ray, contre toute attente, ne désespère pas de reprendre sa carrière et persuade toute la famille que la piscine qui se trouve dans le jardin sera parfaite pour sa rééducation et pour ses enfants. Mais cette maison cache un lourd passé et ils vont sans le vouloir réveiller une force malveillante qui va tous les précipiter aux tréfonds de l’horreur absolue.

Bob Marley : one love

Sortie le 10 janvier

Nicky larson - city hunter : angel dust

Sortie le 24 janvier

Nicky Larson et Laura sont missionnés par Angie, une jolie jeune femme pour retrouver son…chat. Hélène, lieutenante de la police de Tokyo, apprend à Nicky qu’elle enquête sur l'Angel Dust, une nouvelle technologie qui transforme les soldats en surhommes mais elle n’est pas seule sur l’affaire, les Cat's Eye s’y intéressent aussi. Nicky va faire d’étonnantes découvertes qui l’emmèneront sur les traces de son propre passé.

The iron claw

Sortie le 24 janvier

L'ascension et la chute de la famille Von Erich, une dynastie de lutteurs qui a eu un impact énorme sur le sport des années 1960 à nos jours.

Cinéma Victor-Hugo

Si seulement je pouvais hiberner

Sortie le 10 janvier

Ulzii, un adolescent d’un quartier défavorisé d’Oulan-Bator, est déterminé à gagner un concours de sciences pour obtenir une bourse d’étude.

Making Of

Sortie le 10 janvier 2024

Simon, réalisateur aguerri, débute le tournage d’un film racontant le combat d’ouvriers pour sauver leur usine. Mais entre les magouilles de son producteur, des acteurs incontrôlables et des techniciens à cran, il est vite dépassé par les événements.

Animal

Sortie le 17 janvier

Sous le soleil brûlant d’une île grecque, les animateurs d’un hôtel all-inclusive menés par la charismatique Kalia se préparent pour la saison. Décors en carton-pâte, costumes pailletés et spectacles de danse envahissent la scène…

La tête froide

Sortie le 17 janvier

ans les Alpes enneigées, Marie, 45 ans, trafique des cartouches de cigarettes. Lorsqu’elle rencontre Souleymane, jeune réfugié, prêt à tout pour rejoindre sa petite sœur, elle s’embarque dans un engrenage bien plus dangereux …

May December

Sortie le 24 janvier

Pour préparer son nouveau rôle, une actrice célèbre vient rencontrer celle qu’elle va incarner à l’écran, dont la vie sentimentale a enflammé la presse à scandale et passionné le pays 20 ans plus tôt.

Vivre avec les loups

Sortie le 24 janvier

Le réalisateur nous parle du loup d’une manière totalement nouvelle et inattendue. Il y aura bientôt des loups un peu partout en France. Il faut donc apprendre à « vivre avec les loups ».

Léo, la fabuleuse histoire de léonard de Vinci

Sortie le 31 janvier

Bienvenue dans la Renaissance ! Une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau. Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d’étranges machines et à explorer les idées les plus folles…

A man

Sortie le 31 janvier

Rie découvre que son mari disparu n'est pas celui qu'il prétendait être. Elle engage un avocat pour connaître la véritable identité de celui qu'elle aimait.

La ferme de Bertrand

Sortie le 31 janvier

50 ans dans la vie d’une ferme… Haute Savoie, 1972 : la ferme des Bertrand, exploitation laitière d’une centaine de bêtes tenue par trois frères célibataires, est filmée pour la première fois.

