Les sorties ciné du mois d’octobre 2024

Cinéma Mégarama Beaux-Arts de Besançon

Avant-première le dimanche 13 octobre de Croquette, la chat merveilleux

C'est bien connu, les chats ont plusieurs vies ! Croquette vient de gâcher celle de trop et il ferait tout pour retrouver Rose, sa maîtresse adorée. On lui accorde une dernière chance, cependant une règle a changé : Croquette peut revenir, mais à un détail près... Désormais transformé en cheval, chien, perroquet ou poisson, l'aventure ne fait que commencer !

Avant-première le dimanche 13 octobre de Transformers : le commencement

Le premier film d'animation Transformers depuis l'original de 1986. Ce film se déroule entièrement sur Cybertron et raconte comment deux frères d’armes, Optimus Prime et Megatron, sont devenus ennemis jurés, menant au plus grand des combats entre les Autobots et les Decepticons.

Avant-première le dimanche 13 octobre de L’amour ouf

Les années 80, dans le nord de la France. Jackie et Clotaire grandissent entre les bancs du lycée et les docks du port. Elle étudie, il traine. Et puis leurs destins se croisent et c'est l'amour fou. La vie s'efforcera de les séparer mais rien n'y fait, ces deux-là sont comme les deux ventricules du même cœur…

Avant-première le lundi 14 octobre de Sur un fil

Jo, une jeune femme, artiste de cirque de rue, découvre le travail des clowns professionnels de "Nez pour rire". Vite - peut-être trop vite - entrée dans l’association, elle se retrouve à l’hôpital au contact des enfants, des malades, des soignants et des familles, à qui ces clowns tentent inlassablement d’apporter de la joie et du réconfort.

Avant-première le mardi 22 octobre du film Le Panache

Colin, un jeune bègue, fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du monde de l’enfance à celui des grands, surtout quand on est “différent”. La route est semée d’embûches. Mais une rencontre déterminante avec son professeur de théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel essor, comme une nouvelle naissance.

Avant-première le 31 octobre du film d’horreur Heretic

Deux jeunes missionnaires de l'église mormone d'une petite ville du Colorado font du porte à porte dans l'espoir de convertir les habitants. Le soir venu, après une journée infructueuse, elles décident de frapper à la porte d'une maison isolée. C'est le charmant Mr Reed qui les y accueille. Mais très vite, les jeunes femmes réalisent qu’elles sont tombées dans un piège. La maison est un véritable labyrinthe où elles ne pourront compter que sur leur ingéniosité et leur intelligence pour rester en vie…

Avant-première le 31 octobre du film d’animation Une nuit au zoo

Un groupe d'animaux se transforme en zombies après que leur zoo ait été frappé par un météore.

Sortie le 2 octobre de Drone

Une nuit, Émilie, une jeune étudiante, remarque qu'un drone silencieux l’observe à la fenêtre de son appartement. Les jours suivants, il la suit et scrute chacun de ses mouvements. D'abord protecteur, le drone devient inquiétant. Émilie se sent de plus en plus menacée.

Sortie le 2 octobre de Joker : folie à deux

Une suite au Joker de 2019.

Sortie le 9 octobre de Niki

Paris 1952, Niki s’est installée en France avec son mari et sa fille loin d’une Amérique et d’une famille étouffantes. Mais malgré la distance, Niki se voit régulièrement ébranlée par des réminiscences de son enfance qui envahissent ses pensées. Depuis l’enfer qu’elle va découvrir, Niki trouvera dans l’art une arme pour se libérer.

Sortie le 9 octobre de The apprentice

Années 1970. Les jeunes années de l'entrepreneur immobilier, Donald Trump et sa relation avec l'homme politique, Roy Cohn.

Sortie le 9 octobre du film d’animation Le robot sauvage

Un robot fait naufrage sur une île inhabitée. Il s'adapte à son environnement, en nouant progressivement des relations avec les animaux de l'île et en devenant le parent adoptif d'un oison orphelin.

Sortie le 9 octobre de Lee Miller

L’incroyable vie de LEE MILLER, ex-modèle pour Vogue et muse de Man Ray devenue l’une des premières femmes photographes de guerre. Partie sur le front et prête à tout pour témoigner des horreurs de la Seconde Guerre, elle a, par son courage et son refus des conventions, changé la façon de voir le monde.

Sortie le 2 octobre de Maya, donne-moi un titre

Maya et son papa vivent dans deux pays différents. Pour maintenir le lien avec sa fille et continuer à lui raconter des histoires, son papa lui demande chaque soir « Maya, donne-moi un titre ». À partir de ce titre, il lui fabrique alors un dessin animé dont elle est l’héroïne. À travers ces aventures racontées par Pierre Niney, Michel Gondry donne vie à un voyage poétique et amusant qui fera rêver les petits…et sourire les grands.

Sortie le 9 octobre de Super/ Man : l’histoire Christopher Reeve

L’histoire de Christopher Reeve est celle d’une ascension fulgurante, d’acteur inconnu à star de cinéma emblématique, et son interprétation définitive de Clark Kent/Superman a établi la référence des univers cinématographiques de super-héros qui dominent le cinéma d’aujourd’hui. Reeve a incarné l’Homme d’Acier dans quatre films Superman et a joué des dizaines d’autres rôles qui ont démontré son talent et son étendue en tant qu’acteur, avant d’être blessé dans un accident d’équitation presque mortel en 1995 qui l’a laissé paralysé du cou jusqu’aux pieds. Tétraplégique, il est devenu un leader charismatique et un militant dans la quête d’un remède aux lésions de la moelle épinière, ainsi qu’un défenseur passionné des droits et des soins des personnes handicapées – tout en poursuivant sa carrière au cinéma devant et derrière la caméra et en se consacrant à sa famille bien-aimée.

Sortie le 16 octobre de Smile 2

À l’aube d’une nouvelle tournée mondiale, la star de la pop Skye Riley se met à vivre des événements aussi terrifiants qu’inexplicables. Submergée par la pression de la célébrité et devant un quotidien qui bascule de plus en plus dans l’horreur, Skye est forcée de se confronter à son passé obscur pour tenter de reprendre le contrôle de sa vie avant qu’il ne soit trop tard.

Sortie le 19 octobre de Grounded

Jess est une pilote de chasse F-16 accomplie, jusqu'à ce que sa grossesse l’oblige à faire des missions au sol : cibler les ennemis par le biais de drones depuis une caravane à Las Vegas. Cette situation semble idéale au départ car elle permet à Jess de concilier son sens du devoir et sa vie de famille. Si elle est à l’abri du danger physique, elle n’est en rien protégée du traumatisme psychologique de la guerre par procuration…

Diffusion de Whitney houston – the concert for a new south africa (durban)

En 1994, Whitney Houston était sur scène à Durban, en Afrique du Sud, devenant ainsi la première grande artiste occidentale à se rendre dans cette nation nouvellement unifiée post-apartheid, à la suite de l'élection du président Nelson Mandela. Plus qu'un concert, ce fut une célébration de la liberté, de l'espoir et de l'unité. La voix puissante de Whitney et l'émotion qu'elledégage ont apporté joie et inspiration à un pays tout juste libéré. Pour la première fois, 30 ans après cette visite historique The Concert for a New South Africa

(Durban) arrive sur grand écran. Numériquement remastérisé en 4K et doté d'un son amélioré, le film capture chaque note, chaque applaudissement, chaque larme, immortalisant une soirée qui a transcendé la musique pour devenir un symbole de transformation et de célébration.

Rediffusion de The Truman Show

Il est la vedette d’un show télévisé - mais il ne le sait pas. Jim Carrey a conquis à la fois les critiques et le public pour sa prestation inoubliable dans ce chef-d'œuvre de Peter Weir. Il interprète Truman Burbank, un homme dont la vie entière est un show télévisé - Ses moindres faits et gestes sont filmés à son insu par un créateur/réalisateur/producteur avant-gardiste : la ville entière est un immense studio de cinéma ; ses voisins, ses collègues, ses amis et même sa femme sont des acteurs professionnels d’Hollywood. Un jour pourtant, Truman se doute de quelque chose. Sa réaction face à cette découverte vous fera rire, pleurer et vous émerveillera comme aucun film ne l’a jamais fait.

Rediffusion de Gladiator

Le général romain Maximus est le plus fidèle soutien de l'empereur Marc Aurèle, qu'il a conduit de victoire en victoire avec une bravoure et un dévouement exemplaires. Jaloux du prestige de Maximus, et plus encore de l'amour que lui voue l'empereur, le fils de Marc Aurèle, Commode, s'arroge brutalement le pouvoir, puis ordonne l'arrestation du général et son exécution. Maximus échappe à ses assassins mais ne peut empêcher le massacre de sa famille. Capturé par un marchand d'esclaves, il devient gladiateur et prépare sa vengeance.

Cinéma Mégarama Ecole Valentin

Sortie le 2 octobre du film La damnée

Yara, une jeune marocaine de 25 ans venue étudier à Paris, n'a pas quitté son domicile depuis plusieurs mois, car elle est agoraphobe depuis son enfance en raison de terribles événements familiaux. Son seul contact est avec sa grand-mère, Najiyah, par téléphone. Un soir, une mystérieuse apparition vient perturber son quotidien, et l'oblige à revivre ses pires craintes, la poussant au bord de la folie.

Sortie le 2 octobre du film On fait quoi maintenant ?

Brutalement licencié à 58 ans, Alain décide de monter sa propre société pour se prouver et prouver au monde qu'il n'est pas devenu inutile. Embarquant dans son improbable projet Véronique son ancienne collègue bloquée depuis des années dans la dépression et Jean-Pierre Savarin un animateur de jeu télévisé sur le retour, il s'attaque au secteur qu'il pense être le plus porteur : la garde d'enfants.

Sortie le 9 octobre de My Hero academia : you’re next

Deku et les autres élèves de la classe 1-A du lycée U.A. pourront-ils protéger le monde en mettant fin aux agissements de Dark Might, l'homme qui prétend être le nouveau symbole de la paix ?

Sortie le 9 octobre de Terrifier 3

Après les horreurs sanglantes de "Terrifier 2", Art le Clown fait son retour la veille de Noël dans le comté de Miles pour transformer une soirée festive en un spectacle d'effroi inoubliable.

Connaissance du monde Ukraine le 14 octobre 2024

Situés aux frontières de l’Europe, certains pays cachent leur histoire entre légende et réalité. La terre des Cosaques fait partie des régions du globe mal connue des touristes. Nouvelle république depuis 1991 dont personne ne parlait avant 1986, date a jamais gravée dans l’histoire pour sa catastrophe nucléaire. Tchernobyl est le côté sombre de l’Ukraine , mais sa culture, son patrimoine et son folklore se confondent avec le grand voisin sans jamais l’imiter. Quatre saisons entre Carpates et Biélorussie... « La terre oubliée ».

Diffusion de "Un p’tit truc en Plus", du "Comte de Monte-Cristo", "Jamais plus", "Beetlejuice", "Le fil", "Speak no evil", "les barbares", "L’heureuse élue", "Mother land", "Moi moche et méchant"…

Cinéma Victor Hugo

L’histoire de Souleymane

Tandis qu’il pédale dans les rues de Paris pour livrer des repas, Souleymane répète son histoire. Dans deux jours, il doit passer son entretien de demande d’asile, le sésame pour obtenir des papiers. Mais Souleymane n’est pas prêt.

Viet and Nam

Nam et Viêt s’aiment. Tous les deux travaillent à la mine de charbon, à 1000 mètres dans les profondeurs de la terre. Alors que Nam rêve d’une vie meilleure, une mystérieuse chamane lui promet de retrouver la dépouille de son père, soldat disparu lors de la guerre du Vietnam.

Le Repli

Yasser est militant des droits de l’homme. Joseph est cinéaste. Ils interrogent, des années 80 à aujourd’hui, le phénomène du repli identitaire en France, la montée du racisme et les restrictions des libertés.

Daddy Cool

Entre fous rires et crises de larmes, Cameron Stuart ne sait plus où donner de la tête. Diagnostiqué bipolaire, Cameron suit un traitement dans le but de reconquérir sa femme Maggie et de réintégrer le cocon familial qu’ils forment avec leurs deux filles.

The Outrun

Rona, bientôt la trentaine, brûle sa vie dans les excès et se perd dans les nuits londoniennes. Après l’échec de son couple et pour faire face à ses addictions, elle trouve refuge dans les Orcades, ces îles du nord de l’Écosse où elle a grandi.

All we imagine as light

Sans nouvelles de son mari depuis des années, Prabha, infirmière à Mumbai, s'interdit toute vie sentimentale. De son côté, Anu, sa jeune colocataire, fréquente en cachette un jeune homme qu’elle n’a pas le droit d’aimer…

Quand vient l’automne

Michelle, une grand-mère bien sous tous rapports, vit sa retraite paisible dans un petit village de Bourgogne, pas loin de sa meilleure amie Marie-Claude. A la Toussaint, sa fille Valérie vient lui rendre visite et déposer son fils Lucas pour la semaine de vacances. Mais rien ne se passe comme prévu.

Riverboom

Un an après les attentats du 11 septembre, le photographe Claude Baechtold se laisse embarquer par deux reporters risque-tout dans un périple à travers l’Afghanistan en guerre. Avec sa caméra vidéo achetée sur place, il va capturer en images ce road trip…

Les graines du figuier sauvage

Iman vient d’être promu juge d’instruction au tribunal révolutionnaire de Téhéran quand un immense mouvement de protestations populaires commence à secouer le pays…

Ma vie ma gueule

Barberie Bichette, qu'on appelle à son grand dam Barbie, a peut-être été belle, peut-être été aimée, peut-être été une bonne mère pour ses enfants, une collègue fiable, une grande amoureuse, oui peut-être…

Emilia Pérez

Surqualifiée et surexploitée, Rita use de ses talents d’avocate au service d’un gros cabinet plus enclin à blanchir des criminels qu’à servir la justice. Mais une porte de sortie inespérée s’ouvre à elle...

