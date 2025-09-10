L’Institut Grain de Beauté, un nouvel espace dédié au bien-être à Houtaud

Situé au 7 rue de l’aérodrome à Houtaud, L’institut Grain de beauté a été repris ce 8 septembre 2025. Laëtitia Loget, esthéticienne et gérante de l’établissement, nous en parle…

À 26 ans, Laëtitia Loget n’en est pas à son coup d’essai. Après avoir été diplômée en 2018 de l’école IPSO Campus d’Annecy, elle a travaillé durant six ans en tant qu’esthéticienne dans la région. Cette année, elle a souhaité se lancer à son compte et a repris l’institut Grain de Beauté d’Océane, au 7 rue de l’aérodrome à Houtaud.

Pour ce faire, elle a voulu s’approprier l’espace et repenser entièrement la décoration. "Je voulais que les clients se rendent compte que c’est un nouveau départ ! Et me sentir pleinement dans mon élément en y mettant ma patte. J’ai également refait le logo, qui exprime une identité et une vraie histoire pour moi", précise Laëtitia.

"Cette magnifique opportunité s’est présentée à moi et j’ai eu la chance d’être bien entourée par ma famille et mes amis qui m’ont poussée à entreprendre ce projet. J’en fais un vrai challenge !", précise-t-elle avec enthousiasme.

Un institut pour se sentir "hors du temps"

Par-dessus tout, Laëtitia a souhaité créer un espace ou ses client(e)s se sentent "hors du temps" où chaque personne se "sente précieuse, sublimée et en harmonie avec elle-même". Si l’institut compte un hall dédié à l’onglerie, on retrouve également une cabine d’épilation "lilas" et un espace cocooning destiné aux soins du corps.

Le tout avec l’utilisation de produits de la marque française Maria Galland avec laquelle la gérante suit régulièrement des formations."Cette marque a été créée en 1962 par Maria Galland elle-même. L’année suivante, elle a conçu le fameux -"MMM"- qui est le soin signature de la marque ainsi que la crème nommée -"N°5"- en hommage à Chanel", précise Laetitia qui souligne que cette gamme est adaptée aux "besoins uniques de chaque peau" avec "des protocoles exclusifs" et "un résultat visible après chaque soin".

Laetitia n’a oublié personne puisqu’elle proposera bientôt des soins pour enfants…

Infos +

Institut Grain de beauté, 7 rue de l’aérodrome à Houtaud