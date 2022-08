Le concept On y trouve beaucoup de produits bio, mais ce n'est pas qu'un magasin bio, hormis pour les fruits, les légumes et le vrac, qui sont exclusivement bio.

On y trouve beaucoup de produits locaux, mais ce n'est pas qu'un magasin de producteurs locaux.

On y trouve tout pour faire ses courses quotidiennes, tant dans le domaine alimentaire que pour le ménage, l'hygiène, les soins du corps etc, la différence est que ce "magasin" est en réalité une coopérative de consommateurs.