Manifestation à Besançon : Frédéric Vuillaume et Toufik de Planoise sont sortis de garde à vue

Sur place, les policiers expliquent avoir remarqué deux ”meneurs”, Frédéric Vuillaume représentant syndicale de Force ouvrière, bien connu dans les mouvements sociaux à Besançon, et le journaliste-blogueur ”Toufik de Planoise”. Des investigations ont été menées dont l’audition d’un huissier de justice mandaté par la SNCF qui a confirmé la présence de ces deux individus sur les lieux. L’exploitation de la vidéosurveillance postée sur le site YouTube a également confirmé leur présence sur les voies.

Le responsable de la SNCF a été entendu, mais n’a pas déposé plainte.

Le 26 avril, les mis en cause ont été convoqués au commissariat à 08h30 et placés en garde à vue. Entendus sur les faits, Frédéric Vuillaume et ”Toufik de Planoise” n’ont pas souhaité s’exprimer. Le blogueur-journaliste a par ailleurs été entendu sur des faits d’entrave à l’exercice de liberté de réunion, faits commis au centre diocésain de Besançon lors d’un évènement organisé par l’université catholique de Bourgogne. Il a également refusé de s’exprimer sur ce dossier.

Sur instruction du magistrat, Frédéric Vuillaume a terminé sa garde à vue le 26 avril en fin d’après-midi pour être déféré devant la substitut du procureur en vue d’une convocation par procès verbal environ une demi-heure plus tard.

Pour ”Toufik de Planoise”, la garde à vue s’est également achevée en fin d’après-midi. Il est reparti avec une convocation par officier de police judiciaire le 30 juin 2023 au tribunal judiciaire de Besançon.

Dans communiqué de ce jeudi 27 avril, la section Ligue des droits de l’Homme de Besançon commente ces gardes à vue qui ”interviennent 24 heures avant la visite d’Emmanuel Macron au Château de Joux. Le calendrier interroge.”