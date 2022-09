Météo du week-end : la Franche-Comté sort son parapluie !

Ce week-end des 24 et 25 septembre, la pluie fera son retour sur la Franche-Comté. Des averses sont prévues samedi et dimanche sur l’ensemble de la région.

Si vous avez prévu de sortir ce week-end en Franche-Comté, comme par exemple au festival Détonation à Besançon, soyez bien vigilant aux prévisions météo ! Car la pluie compte bien venir jouer les trouble-fête.

Samedi matin, des averses sont par exemple attendues sur l’ensemble de la région, avec des températures comprises entre 10 et 14 °C. Les choses s’amélioreront l’après-midi, avec de belle éclaircies annoncées un peu partout, à l’exception de la frontière Suisse. Il fera également un peu plus chaud, avec 15 °C à Pontarlier, 17 °C à Belfort et jusqu’à 19 °C à Lons-le-Saunier, Vesoul et Besançon.

En soirée, de rares chutes de pluie reviendront ternir cette première journée de repos. Attention toutefois, tous nos départements ont été placé en vigilance jaune pour risques d'orages par Météo France.

Dimanche, pas de répit pour la pluie

Cette fois-ci, pas de jaloux ! Dimanche, toute la Franche-Comté sera sous la pluie, avec de rares averses annoncées le matin et l’après-midi, ainsi que des pluies plus soutenues en soirée.

Côté températures, il fera plus frais que la veille, avec 7 à 11 °C en matinée et 12 à 16 °C en seconde partie de journée, et ce pour toute la région.